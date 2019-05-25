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Учимся чесаться: уроки кабанят из Окского заповедника
Весна — самое время для лесных зверей обучать своих детёнышей самостоятельности. На видео — школа жизни для кабанят!
Анастасия Крутикова
25 мая 2019 в 15:23
Окском заповеднике запечатлела, как мама учит маленьких кабанят вести себя «по-взрослому» в лесу. А малыши, пока похожие больше на пушистых бурундучков, чем на будущих свирепых вепрей, старательно повторяют за ней.
Пока они питаются молоком, но уже пытаются рыть землю пятачком – хотя сам смысл этого действия от них наверняка ускальзывает. Так же прилежно они трутся и о шершавую кору елки, о которую с наслаждением чешется кабаниха, стараясь унять зуд от линьки и прицепившихся клещей.
«Такие взрослые проблемы пока не понятны кабанятам, за шкурками которых ухаживает мама, выкусывая и вычесывая все, что может причинить дискомфорт. Но мама чешется о ствол, значит, детям тоже надо чесаться о ствол. И они, понаблюдав за процессом, начинают копировать ее движения, постепенно осваивая искусство быть кабаном», – поясняет Надежда Панкова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник заповедника.
Посмотрите на влюбленных тасманских дьяволов, попавших на запись скрытой камеры.
Пока они питаются молоком, но уже пытаются рыть землю пятачком – хотя сам смысл этого действия от них наверняка ускальзывает. Так же прилежно они трутся и о шершавую кору елки, о которую с наслаждением чешется кабаниха, стараясь унять зуд от линьки и прицепившихся клещей.
«Такие взрослые проблемы пока не понятны кабанятам, за шкурками которых ухаживает мама, выкусывая и вычесывая все, что может причинить дискомфорт. Но мама чешется о ствол, значит, детям тоже надо чесаться о ствол. И они, понаблюдав за процессом, начинают копировать ее движения, постепенно осваивая искусство быть кабаном», – поясняет Надежда Панкова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник заповедника.
Посмотрите на влюбленных тасманских дьяволов, попавших на запись скрытой камеры.