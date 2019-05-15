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У китайских белоголовых лангуров появились «золотые» детеныши: видео
Эти детки недолго будут радовать взгляд золотистой шерсткой — по мере взросления они сменят окрас на более пригодный для маскировки среди растительности.
Анастасия Крутикова
15 мая 2019 в 18:43
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Белоголовые лангуры (Trachypithecus poliocephalus) – это редкие эндемичные приматы из семейства мартышковых. Выделяют два подвида белоговых лангуров, один из которых обитает во Вьетнаме и вызывает наибольшие опасения – считается, что этих обезьян осталось всего около 70. А вот в государственном природном заповеднике белоголовых лангуров, который находится в городском округе Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай), среди скал в горном ущелье обитает обезьянье семейство подвида T.p. leucocephalus – единственная в мире популяция. В двадцатом веке численность этих эндемиков сильно сократилась из-за браконьерства и уничтожения среды обитания, но усилия зоозащитников и экологов привели к тому, что сейчас в заповеднике белоголовых лангуров уже больше тысячи.
Недавно их количество пополнилось еще тремя очаровательными малышами! Впервые они были замечены на склоне холма вместе со своими родителями на территории заповедника одним из его сотрудников.
Прямо сейчас одна из самок китайского семейства белоголовых лангуров тоже беременна и сотрудники заповедника ожидают прибавления в популяции редких мартышек в скором времени. Посмотрите на детеныша редкой гориллы, родившегося в американском зоопарке.
Недавно их количество пополнилось еще тремя очаровательными малышами! Впервые они были замечены на склоне холма вместе со своими родителями на территории заповедника одним из его сотрудников.
«Когда мы отправились на патрулирование территории, мы обнаружили трех новорожденных лангуров. Их мех очень красив и похож на золото», – сказал Wu Shijun, сотрудник национального заповедника белоголовых лангуров.Взрослые особи в основном имеют черную окраску, а их головы и плечи имеют светлые оттенки, от белого до желтоватого. А вот детёныши у этих обезьян рождаются совершенно другого цвета – их шерстка золотисто-оранжевая. Малыши приобретают темную окраску лишь после того, как им исполнится четыре месяца.
Прямо сейчас одна из самок китайского семейства белоголовых лангуров тоже беременна и сотрудники заповедника ожидают прибавления в популяции редких мартышек в скором времени. Посмотрите на детеныша редкой гориллы, родившегося в американском зоопарке.