  • Секреты слоновьей кожи
    Фото: Pauline Guilmot / Flickr.com
  • Секреты слоновьей кожи
    Фото: Марина Смирнова
  • Секреты слоновьей кожи
    Фото: Максим Маляревич
Звери

Секреты слоновьей кожи

Слоновья шкура создана для трещин, что помогает им выживать в непростых условиях.
Моника Серрано
27 марта 2019 в 12:43

Сложная сеть трещин и морщинок на слоновьей шкуре появилась из-за необходимости приспособиться к сухим и жарким условиям. В мельчайших трещинках кожи слонов остаются пыль и вода после грязевых ванн, что защищает животных от обезвоживания во время длительных перерывов между водопоями. А испарение влаги из этих пыле-грязевых накоплений спасает слонов от перегрева, что особенно важно, поскольку, в отличие от многих млекопитающих, они не потеют. 

Как именно появляются трещинки, поняли лишь теперь: биофизик Мишель Милинкович из Женевского университета и его коллеги выяснили, что по мере формирования новый кожный слой начинает давить на внешний роговой слой. Тот трескается, и трещины помогают слону пережить зной. 

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  • Секреты слоновьей кожи

Рисунки: Моника Серрано и Клейр Трейнор, NGM STAFF. Энни Рот; Александр Стегмайер. Источники: Мишель К. Милинкович и другие, Nature; Пол Мэнгер, Витваресрандский университет, Йоханнесбург; Международный союз охраны природы/ Комиссия по выживанию видов, группа специалистов по африканским слонам

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№186, март 2019).
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