Секреты слоновьей кожи
Сложная сеть трещин и морщинок на слоновьей шкуре появилась из-за необходимости приспособиться к сухим и жарким условиям. В мельчайших трещинках кожи слонов остаются пыль и вода после грязевых ванн, что защищает животных от обезвоживания во время длительных перерывов между водопоями. А испарение влаги из этих пыле-грязевых накоплений спасает слонов от перегрева, что особенно важно, поскольку, в отличие от многих млекопитающих, они не потеют.
Как именно появляются трещинки, поняли лишь теперь: биофизик Мишель Милинкович из Женевского университета и его коллеги выяснили, что по мере формирования новый кожный слой начинает давить на внешний роговой слой. Тот трескается, и трещины помогают слону пережить зной.
Чтобы посмотреть подробную инфографику, разверните и приблизьте картинку
Рисунки: Моника Серрано и Клейр Трейнор, NGM STAFF. Энни Рот; Александр Стегмайер. Источники: Мишель К. Милинкович и другие, Nature; Пол Мэнгер, Витваресрандский университет, Йоханнесбург; Международный союз охраны природы/ Комиссия по выживанию видов, группа специалистов по африканским слонам