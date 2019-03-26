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Нежные снежные барсы засыпают в обнимку: видео
Камера в вольере пятнистых хищников зафиксировала, как они проявляют друг к другу нежные чувства.
Анастасия Крутикова
26 марта 2019 в 14:03
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В английском парке дикой природы в Хартфордшире (Paradise Wildlife Park) в одном вольере живет пара снежных барсов – самка по кличке Джесси и самец Паня. Их объединили в надежде на появление потомства – и пока барсы замечательно уживаются вместе. Посетители парка часто любуются сладкой парочкой, а работники гордятся тем, что им довелось присматривать за этими забавными и грациозными дикими кошками. По их словам, Джесси часто подкрадывается к Пане и пугает его, заставляя высоко подпрыгнуть в воздухе.
На скрытую камеру во внутренней части вольера барсов, скрытой от чужих глаз, попадают романтичные моменты из жизни хищников – такие, как эта видеоподборка, которую собрали работники парка. Джесси и Паня спят, плотно прижавшись друг к другу пушистыми боками или соприкасаясь мордами. Время от времени они меняют положение, но каждый раз укладываются вплотную – а иногда Паня заботливо ложится позади свернувшейся в клубок подруги, кладя голову ей на спину.
Камера во внутреннем вольере редких хищников нередко снимает и другие моменты их совместной жизни: например, на этом видео Паня случайно разбудил свою подругу, прокрадываясь на привычное место, а та ясно дала понять – беспокоить ее сон не стоило.
Посмотрите, как забавно Джесси отреагировала на новую камеру в вольере.
На скрытую камеру во внутренней части вольера барсов, скрытой от чужих глаз, попадают романтичные моменты из жизни хищников – такие, как эта видеоподборка, которую собрали работники парка. Джесси и Паня спят, плотно прижавшись друг к другу пушистыми боками или соприкасаясь мордами. Время от времени они меняют положение, но каждый раз укладываются вплотную – а иногда Паня заботливо ложится позади свернувшейся в клубок подруги, кладя голову ей на спину.
Камера во внутреннем вольере редких хищников нередко снимает и другие моменты их совместной жизни: например, на этом видео Паня случайно разбудил свою подругу, прокрадываясь на привычное место, а та ясно дала понять – беспокоить ее сон не стоило.
Посмотрите, как забавно Джесси отреагировала на новую камеру в вольере.