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В Воронежском заповеднике замечена рысь. Впервые в истории!
Ночью фотоловушка в Воронежском заповеднике зафиксировала необычную в этих краях гостью.
19 марта 2019 в 18:53
На территорию Воронежского заповедника уже давно не ступала лапа нового для этой территории вида млекопитающих. В середине прошлого века там появились лоси и кабаны, которые позже стали постоянными обитателями заповедной территории, а в 1971 году там вторично обосновались волки. С тех пор новые гости не захаживали в Воронежский заповедник – именно поэтому ученые были так воодушевлены, увидев в снегу округлые следы другого зверя.
Таинственный гость несколько раз проходил рядом с фотоловушками, но был на редкость осторожен: то датчик движения на камере не сработал, то объектив был направлен в другую сторону. Но в этот раз видеоматериалы с фотоловушек приоткрыли завесу тайны: среди обыденных записей лисиц и косуль закрались кадры с рысью! На них скрытная хищница спокойным шагом пересекла лесную тропу, поблескивая глазами, и скрылась.
За почти вековую историю Воронежского заповедника рысь (Lynx lynx) ни разу не видели на его территории. «Основной современный ареал этой крупной лесной кошки простирается гораздо севернее, в лесной зоне. В лесостепи в последние десятилетия отмечались единичные заходы рыси – в Тамбовской и Пензенской областях, а также в северных районах Ростовской области», – отмечают на сайте заповедника.
Эти дикие кошки необычны во всем: короткое туловище (по сравнению с другими кошачьими), короткий, как бы обрубленный, хвост, кисточки на ушах, невероятно густая шерсть. Что делает хищница на территории заповедника, пока неясно: рыси – территориальные животные, которые редко путешествуют на большие расстояния, предпочитая оставаться на обжитых местах с излюбленными и изученными маршрутами. Граница ареала этих кошек за последние десятилетия медленно сдвигается к северу – к этому приводит уничтожение привычных для рысей лесов и недостаток кормовой базы.
Посмотрите, как фотоловушка в Канаде зафиксировала на видео зайцев-каннибалов.
Таинственный гость несколько раз проходил рядом с фотоловушками, но был на редкость осторожен: то датчик движения на камере не сработал, то объектив был направлен в другую сторону. Но в этот раз видеоматериалы с фотоловушек приоткрыли завесу тайны: среди обыденных записей лисиц и косуль закрались кадры с рысью! На них скрытная хищница спокойным шагом пересекла лесную тропу, поблескивая глазами, и скрылась.
За почти вековую историю Воронежского заповедника рысь (Lynx lynx) ни разу не видели на его территории. «Основной современный ареал этой крупной лесной кошки простирается гораздо севернее, в лесной зоне. В лесостепи в последние десятилетия отмечались единичные заходы рыси – в Тамбовской и Пензенской областях, а также в северных районах Ростовской области», – отмечают на сайте заповедника.
Эти дикие кошки необычны во всем: короткое туловище (по сравнению с другими кошачьими), короткий, как бы обрубленный, хвост, кисточки на ушах, невероятно густая шерсть. Что делает хищница на территории заповедника, пока неясно: рыси – территориальные животные, которые редко путешествуют на большие расстояния, предпочитая оставаться на обжитых местах с излюбленными и изученными маршрутами. Граница ареала этих кошек за последние десятилетия медленно сдвигается к северу – к этому приводит уничтожение привычных для рысей лесов и недостаток кормовой базы.
Посмотрите, как фотоловушка в Канаде зафиксировала на видео зайцев-каннибалов.