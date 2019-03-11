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  • В зоопарке ягуар напал на женщину, которая перелезла через ограждение ради селфи
    Фото: Tambako The Jaguar/ Flickr.com
  • В зоопарке ягуар напал на женщину, которая перелезла через ограждение ради селфи
    Фото: Tambako The Jaguar/ Flickr.com
Звери

В зоопарке ягуар напал на женщину, которая перелезла через ограждение ради селфи

Наглядное объяснение того, почему не стоит нарушать установленные границы ради развлечения.
Анастасия Крутикова
11 марта 2019 в 15:30
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Об инциденте, произошедшем 9 марта, сообщает The Guardian. Посетительница зоопарка дикой природы в Аризоне решила сделать захватывающее селфи и перелезла через барьер, который окружал весь вольер дикой кошки, держа посетителей на расстоянии нескольких метров. Затем она вплотную приблизилась к прутьям, ограждающим вольер самки ягуара-меланиста, и, видимо, прислонила к ним руку с мобильным телефоном. Пантере такая наглость пришлась не по вкусу: лапой она поймала руку женщины, впившись в нее когтями и пригвоздив к месту.  

Внезапно оказавшись в ловушке «лицом к лицу» с раздраженным животным, женщина не могла вырваться, пока ей на помощь не пришли другие туристы. Адам Уилкерсон (Adam Wilkerson) оттащил пострадавшую в сторону, а его мать совершила отвлекающий маневр, протолкнув между прутьев ограждения бутылку с водой, на которую и переключил свое внимание ягуар.

На видеозаписи можно увидеть, как события развернулись дальше: женщина лежит на земле (ее левое предплечье заметно окровавлено), а ягуар в вольере грызет пластиковую бутылку. 

Посетительницу доставили в больницу. Полученные ею травмы не угрожали жизни, поэтому позже она снова вернулась в зоопарк, чтобы принести извинения. Личность пострадавшей не разглашается. 

Администрация зоопарка официально заявила, что самка ягуара не покидала своего вольера и ее вины в произошедшем нет, поэтому животное не будут усыплять. Также зоопарк опубликовал сообщение о произошедшем в твиттере, сопроводив это замечанием: «Пожалуйста, осознавайте, зачем ставятся барьеры». 


Почитайте о том, как ягуар совершил массовое убийство в одном из американских зоопарков.

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