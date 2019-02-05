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Зачем зоопарку запас молока гориллы
Морозильные камеры Смитсоновского зоопарка хранят запасы молока, которое может пролить свет на происхождение человека.
Кэтрин Цукерман
5 февраля 2019 в 11:44
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У Калаи, западной равнинной гориллы, в прошлом году родился детеныш, и исследователи начали собирать ее молоко. Так она внесла свой вклад в проект Смитсоновского национального зоопарка (США), где устроено хранилище молока млекопитающих – с самым большим набором образцов (от 200 видов млекопитающих).
Как говорит биолог Майк Пауэр, образцы помогают зоопарку разрабатывать молочные смеси для детенышей, лишившихся матери. Также они могут пролить свет на происхождение Homo sapiens.
«Данные, которые мы получим из молока Калаи, – рассказывает Пауэр, – помогут узнать, какие изменения происходили с молоком в процессе эволюции».
Посмотрите на новорожденную гориллу. Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!