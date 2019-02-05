«Расписные волки» стали охотиться на бабуинов: редкие фото
С 2013 года я – в одиночку, пешим – выслеживал и фотографировал три стаи в долине Замбези. Там, на юге Африки, я наблюдал за их играми, охотой и отдыхом. Мое увлечение переросло в манию: я читал каждую книгу и научную публикацию о зверях, которыx по-латински именуют Lycaon pictus, «расписными волками» (от греческого слова lykos – волк, и латинского pictus – рисование).
У этих животных репутация самых эффективных успешных охотников Африки – добыча оказывается у них в пасти в 8 случаях из 10. А едят они, главным образом, антилоп – импала и куду.
Узнав массу подобных фактов о «расписных волках», я уж думал, что собаку на них съел – но как-то раз стал свидетелем чего-то неслыханного: они охотились на бабуинов из засады! Когда я писал этот рассказ, в научной литературе не было ни одного упоминания того, что собаки питаются ими – или приматами вообще.
Охота...Впервые я это увидел несколько лет назад. Я фотографировал альфа-самку Блэктип и ее стаю из 25 особей, пока те резвились у водопоя. Затем группа направилась на охоту, а я решил не идти за ними: уже темнело, машина аж в миле отсюда, а по ночам львы особенно опасны – короче, не та пора, чтобы гулять по бушу в одиночку.
И тут вдруг я услышал: сквозь заросли ко мне несется стая испуганных обезьян, а в сумеречном воздухе эхом откликается лай. Я рванулся туда – и увидел, как по пятам за крупным самцом-бабуином бежит собака. На невероятной скорости она обогнала самца и вонзила клыки ему в ухо. Классическая охотничья тактика: от боли жертва не может даже пошевелиться. За доли секунды обезьяну настигли еще две собаки, зажали в зубах – и просто разорвали на части. Смотреть на это было ужасно, но уже позже, рассматривая фото, я осознал, что участь бабуина была решена всего секунд за пять. По сравнению с другими высшими хищниками, собаки убивают быстро. Это гуманнее, чем охота больших кошек – у них этот процесс может тянуться целую вечность.
Спустя несколько месяцев я сижу на термитнике и смотрю, как щенки Блэктип пожирают другого бабуина. Взрослые только что убили его – но сами ждут рядышком: у этих псовых первыми едят самые маленькие. Со мной рядом – Питер Блистон, мой хороший друг, глава зоозащитной организации Painted Dog Conservation. Последние 20 лет он провел, наблюдая за этими животными и оберегая их от посягательств других приматов – Homo sapiens.
Он считает, что новое охотничье поведение – благо и для «волков», и для экосистемы: «Это расширяет кормовую базу собак, дает им больше возможностей. А еще это снижает влияние на импал – их основную добычу в этом парке».
Растущая популяция бабуинов заботит многих экологов: обезьяны частенько разоряют птичьи гнезда. Собаки же могут привести систему в равновесие: их охота на приматов косвенно сбережет пернатых.
Опасная добычаСперва казалось, что новые враги приводят бабуинов в панический страх – те застывали от ужаса. Но немногим позже они осмелели. Как-то утром я увидел, как бабуины дали жесткий отпор собакам. В контратаку ринулась вся стая, а их длинные резцы оказались грозным оружием.
Собаки отступили. Одному из самцов, Патрику, тяжело досталось: на шее и на боку зияли раны. Я думал, что ему конец, но эти звери удивительно живучи! Вся стая заботилась о нем, вылизывая раны, чтобы они оставались чистыми. Через несколько дней он поправился.
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Ловить бабуина не так энергозатратно, как гнаться за антилопой – но это куда опаснее. Пока что, насколько я знаю, ни одна собака не была убита в схватке с обезьяной, но если кто-то из стаи пропадет – бабуины будут в списке главных подозреваемых.
Часто, завидев собак, бабуины мгновенно слезают с веток и бегут прочь. Вроде бы совсем нелогично: наверху им собаки не страшны. Наверное, дело в том, что они привыкли к нападениям леопардов, от которых не укрыться на дереве. Похоже, что крики, которыми бабуины оповещают друг друга об опасности, не поясняют, что именно сейчас грозит стае: собаки или кошки. Так это поведение объясняет гид Генри Бандур.
После обеда – игры!Пока мы беседуем с Петером, щенок подбирает с земли голову бабуина. Остальные тут как тут – и начинается забава: «перетягивание каната». Сцена жуткая.
Я и сам – примат, так что эмпатии у меня намного больше к бабуину, чем к той же антилопе-имале. Не знаю, что во мне больше – страха или радости за щенков (а те определенно наслаждаются моментом). Среди моих читателей наверняка найдутся те, что посчитают такое поведение жестоким. Но ведь многие из нас, людей, тоже едят мясо. И самые неприятные для взора сцены спрятаны от глаз за стенами скотобоен и прилавками магазинов...
Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
То, что мы видели за последние несколько лет – постепенная «эволюция» поведения, которая совпала с пиком численности обезьян. Видеть, как природа регулирует сама себя – просто невероятно увлекательно: процесс идет прямо сейчас, он разворачивается прямо на глазах!
Это не эволюция в дарвиновском смысле: никаких генетических изменений тут нет. Однако это может быть примером эффекта Болдуина – когда способность вести себя не по приятной модели может улучшить перспективы вида в целом. Многие «разрисованные волки» погибли в неравном бою с человеком. Они и сейчас сражаются, чтобы выжить. И крупицу утешения я вижу в том, что природа предложила им новый источник для пропитания.
Автор этих снимков и текста – Николас Дайер. На сайте www.nicholasdyer.com опубликованы его снимки – и открыт заказ на книгу, посвященную гиеоновидным собакам.
Узнать о деятельности фонда Painted Dog Conservation и поддержать его можно на сайте www.paintedwolf.org.
И тут вдруг я услышал: сквозь заросли ко мне несется стая испуганных обезьян, а в сумеречном воздухе эхом откликается лай. Я рванулся туда — и увидел, как по пятам за крупным самцом-бабуином бежит собака. На невероятной скорости она обогнала самца и вонзила клыки ему в ухо. Классическая охотничья тактика: от боли жертва не может даже пошевелиться. За доли секунды обезьяну настигли еще две собаки, зажали в зубах — и просто разорвали на части. Смотреть на это было ужасно, но уже позже, рассматривая фото, я осознал, что участь бабуина была решена всего секунд за пять. По сравнению с другими высшими хищниками, собаки убивают быстро. Это гуманнее, чем охота больших кошек — у них этот процесс может тянуться целую вечность.
Спустя несколько месяцев я сижу на термитнике и смотрю, как щенки Блэктип пожирают другого бабуина. Взрослые только что убили его — но сами ждут рядышком: у этих псовых первыми едят самые маленькие. Со мной рядом — Питер Блистон, мой хороший друг, глава зоозащитной организации Painted Dog Conservation. Последние 20 лет он провел, наблюдая за этими животными и оберегая их от посягательств других приматов — Homo sapiens.
Он считает, что новое охотничье поведение — благо и для «волков», и для экосистемы: «Это расширяет кормовую базу собак, дает им больше возможностей. А еще это снижает влияние на импал — их основную добычу в этом парке».
Растущая популяция бабуинов заботит многих экологов: обезьяны частенько разоряют птичьи гнезда. Собаки же могут привести систему в равновесие: их охота на приматов косвенно сбережет пернатых.
Опасная добыча
Сперва казалось, что новые враги приводят бабуинов в панический страх — те застывали от ужаса. Но немногим позже они осмелели. Как-то утром я увидел, как бабуины дали жесткий отпор собакам. В контратаку ринулась вся стая, а их длинные резцы оказались грозным оружием.
Собаки отступили. Одному из самцов, Патрику, тяжело досталось: на шее и на боку зияли раны. Я думал, что ему конец, но эти звери удивительно живучи! Вся стая заботилась о нем, вылизывая раны, чтобы они оставались чистыми. Через несколько дней он поправился.
Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
Ловить бабуина не так энергозатратно, как гнаться за антилопой — но это куда опаснее. Пока что, насколько я знаю, ни одна собака не была убита в схватке с обезьяной, но если кто-то из стаи пропадет — бабуины будут в списке главных подозреваемых.
Часто, завидев собак, бабуины мгновенно слезают с веток и бегут прочь. Вроде бы совсем нелогично: наверху им собаки не страшны. Наверное, дело в том, что они привыкли к нападениям леопардов, от которых не укрыться на дереве. Похоже, что крики, которыми бабуины оповещают друг друга об опасности, не поясняют, что именно сейчас грозит стае: собаки или кошки. Так это поведение объясняет гид Генри Бандур.
После обеда — игры!
Пока мы беседуем с Петером, щенок подбирает с земли голову бабуина. Остальные тут как тут — и начинается забава: «перетягивание каната». Сцена жуткая.
Я и сам — примат, так что эмпатии у меня намного больше к бабуину, чем к той же антилопе-имале. Не знаю, что во мне больше — страха или радости за щенков (а те определенно наслаждаются моментом). Среди моих читателей наверняка найдутся те, что посчитают такое поведение жестоким. Но ведь многие из нас, людей, тоже едят мясо. И самые неприятные для взора сцены спрятаны от глаз за стенами скотобоен и прилавками магазинов…
Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
То, что мы видели за последние несколько лет — постепенная «эволюция» поведения, которая совпала с пиком численности обезьян. Видеть, как природа регулирует сама себя — просто невероятно увлекательно: процесс идет прямо сейчас, он разворачивается прямо на глазах!
Это не эволюция в дарвиновском смысле: никаких генетических изменений тут нет. Однако это может быть примером эффекта Болдуина — когда способность вести себя не по приятной модели может улучшить перспективы вида в целом. Многие «разрисованные волки» погибли в неравном бою с человеком. Они и сейчас сражаются, чтобы выжить. И крупицу утешения я вижу в том, что природа предложила им новый источник для пропитания.
Автор этих снимков и текста — Николас Дайер. На сайте www.nicholasdyer.com опубликованы его снимки — и открыт заказ на книгу, посвященную гиеоновидным собакам.
Узнать о деятельности фонда Painted Dog Conservation и поддержать его можно на сайте www.paintedwolf.org.