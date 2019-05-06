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Волк, Красота и другие собаки Зигмунда Фрейда
А вы знали, что собака Йофи помогала Зигмунду Фрейду проводить сеансы?
Софья Демьянец
6 мая 2019 в 15:32
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Не секрет, что питомцы многих знаменитых людей зачастую становятся не менее известными, чем их хозяева. Например, вы слыхали о собаке прославленного Зигмунда Фрейда? Ведь она помогала ему во врачебной практике!
Психоаналитик позволял своей любимице Йофи – собаке породы чау-чау – присутствовать на его лечебных сеансах. Похоже, что в присутствии собаки пациенты охотнее делились с доктором наболевшим – и в целом держались более открыто. Да и сам Фрейд замечал, что чувствует себя спокойнее, когда Йофи в комнате.
Фрейд и Йофи, 1931.
Однако это не единственное полезное умение собаки Фрейда. Если верить байкам биографов и современников доктора, чау-чау без труда определяла, когда пора закончить сеанс. Когда беседа хозяина с клиентом затягивалась, собака принималась потягиваться и зевать. Точна как часы!
Вообще Зигмунд Фрейд был большим поклонником собак. В 1925 он подарил дочери Анне овчарку по кличке Волк – компаньона для долгих прогулок по лесу. Правда, он и сам проявил сердечное расположение к питомцу: в письмах он признавался, что пёс «почти заменил ему утрату Гейнерле» – четырёхлетнего внука, умершего от туберкулёза.
Анна Фрейд, Волк и Зигмунд, 1930-e.
В 1928 Фрейд получил подарок от своей коллеги и подруги Дороти Берлингем: собаку чау-чау по кличке Лунь юй (так, кстати, называется главная книга конфуцианства). Увы, немногим позже радость сменилась трауром: собака погибла под поездом. Погоревав почти год, Фрейд согласился завести новую чау-чау – ей-то и оказалась Йофи («красота» или «отлично, здорово» в переводе с иврита). Доктор баловал собаку: давал со стола лучшие кусочки, иногда – прямо в своей тарелке.
Интересно, что 6 мая, в день рождения, Фрейд получал поэмы, написанные его дочерью от лица питомцев (Волка, а позже – и Йофи). Обычно Анна прикрепляла письма к ошейникам собак, чтобы они «доставили» их имениннику. Правда, в 1930 Фрейд был в отъезде, так что стихотворение принесла ему жившая у него черепашка. В постскриптуме к домашним психоаналитик писал: «Кто-нибудь навещает Йофи? Я очень по ней скучаю. Черепашка её не заменит».
Иллюстрации в статье: freud.org.uk/photo-library.
Психоаналитик позволял своей любимице Йофи – собаке породы чау-чау – присутствовать на его лечебных сеансах. Похоже, что в присутствии собаки пациенты охотнее делились с доктором наболевшим – и в целом держались более открыто. Да и сам Фрейд замечал, что чувствует себя спокойнее, когда Йофи в комнате.
Фрейд и Йофи, 1931.
Однако это не единственное полезное умение собаки Фрейда. Если верить байкам биографов и современников доктора, чау-чау без труда определяла, когда пора закончить сеанс. Когда беседа хозяина с клиентом затягивалась, собака принималась потягиваться и зевать. Точна как часы!
Вообще Зигмунд Фрейд был большим поклонником собак. В 1925 он подарил дочери Анне овчарку по кличке Волк – компаньона для долгих прогулок по лесу. Правда, он и сам проявил сердечное расположение к питомцу: в письмах он признавался, что пёс «почти заменил ему утрату Гейнерле» – четырёхлетнего внука, умершего от туберкулёза.
Анна Фрейд, Волк и Зигмунд, 1930-e.
В 1928 Фрейд получил подарок от своей коллеги и подруги Дороти Берлингем: собаку чау-чау по кличке Лунь юй (так, кстати, называется главная книга конфуцианства). Увы, немногим позже радость сменилась трауром: собака погибла под поездом. Погоревав почти год, Фрейд согласился завести новую чау-чау – ей-то и оказалась Йофи («красота» или «отлично, здорово» в переводе с иврита). Доктор баловал собаку: давал со стола лучшие кусочки, иногда – прямо в своей тарелке.
Интересно, что 6 мая, в день рождения, Фрейд получал поэмы, написанные его дочерью от лица питомцев (Волка, а позже – и Йофи). Обычно Анна прикрепляла письма к ошейникам собак, чтобы они «доставили» их имениннику. Правда, в 1930 Фрейд был в отъезде, так что стихотворение принесла ему жившая у него черепашка. В постскриптуме к домашним психоаналитик писал: «Кто-нибудь навещает Йофи? Я очень по ней скучаю. Черепашка её не заменит».
Иллюстрации в статье: freud.org.uk/photo-library.