Норвегия Эдварда Мунка
Улица в Грюнерлокке в наши дни
В пять лет Эдвард потерял мать, ее место заняла тетя, Карен Бьёльстад, давшая Мунку первые уроки рисования.«Доктор Мунк и Карен Бьёльстад» 1875–1877 гг.
Мальчик был привязан к своим трем сестрам и брату Андреасу. Образ старшей сестры, Софии, заменившей ему мать и умершей от туберкулеза, когда Эдварду было 15, присутствует в большинстве его работ, касающихся взросления и смерти.
Молодой Эдвард Мунк с сестрой Ингер
Эдвард был болезненным ребенком. Из-за хронического бронхита и суставного ревматизма он не смог окончить школу. Проведя несколько лет в техническом колледже, Эдвард, к сожалению отца, бросил учебу. Карен Бьёльстад поддержала племянника и сумела убедить Кристиана Мунка отправить сына учиться живописи. Несмотря на заявления отца о том, что быть художником – значит жить в грехе и разврате, Эдвард поступил в Королевскую школу рисования в Осло, который в те годы носил название Кристиания (Христиания).
«Улица в Христиании», 1891 г.
Мунк любил Осло: «Он так чудесно расположен. Он мог бы стать одним из красивейших городов мира. Какой там воздух. Мягкий и чистый».
Юный Эдвард попал в кружок завсегдатаев ресторана Grand Café в Осло. Ресторан до сих пор открыт для посетителей по адресу Karl Johans gate 31 – и его стены помнят много историй. Здесь Мунк пытался обменять свою картину «Больная девочка» на 100 ужинов со стейком (безуспешно).
Grand Café в Осло в наши дни
Мунк много путешествовал. Он успел побывать в Швеции, Дании, Германии, Франции, Швейцарии и Италии, написать серии немецких и французских пейзажей. Но ничто не так вдохновляло художника, как родные норвежские просторы.
«Ночь в Ницце», 1891 г.
В 1889 году Мунк купил дом в городе Осгорстранд неподалеку от столицы, на западном берегу Осло-фьорда. Береговая линия, узкие улочки с небольшими домами помогли ему найти темы, соответствовавшие состоянию его духа. Здесь он мог наблюдать восход солнца – зрелище, которое очень любил, в отличие от заката: «Я мерзну, когда вижу, как солнце падает. Все замирает. Я не люблю ничего умирающего».
Пейзажи Осгорстранда вызывали в Мунке жажду писать. Иногда в пейзажи художник помещал изображения своей сестры Ингер или друга Яппе Нильссена.
От гор у Мунка кружилась голова, поэтому он никогда не писал горных ландшафтов. Холмы Осгорстранда стали самой высокой точкой, запечатленной художником. А еще художник страдал агорафобией – боязнью открытых пространств. Он с трудом переходил улицу и старался не оглядываться по сторонам. Боязнь пространства и головокружение отражены в знаменитом «Крике», написанном с холма Экеберг недалеко от Осло-фьорда.
Великий «Крик», 1893 г.
Проблемы с психикой, склонность к алкоголизму и неудачи в личной жизни (во время одной из ссор любовница Эдварда Тулла Ларсен грозилась покончить с собой и в итоге прострелила ему руку) привели Мунка к нервному срыву. В 1908 году он провел 8 месяцев в больнице в Копенгагене под наблюдением доктора Якобсона. Во время лечения психиатр и его пациент подружились. После лечения работы Мунка стали более светлыми, а сам художник чувствовал себя здоровее и к тому же отказался от алкоголя.
В поисках вдохновения 45-летний Мунк переехал в город Крагерё, и в последующие годы много ездил по Норвегии в поисках идеального пейзажа. Он написал луга плодородного острова Елёйя, виды Витстена и Рамме.
В 1916 году Мунк обосновался в усадьбе Экелю недалеко от Осло. В его мастерской негде было протиснуться от полотен, многие висели или стояли в главном здании и в пристройках. Мунк часто писал окрестности Экелю, постройки и лошадей, гулявших по территории.
«Мужчина на капустном поле», 1916 г.
В январе 1944 года 80-летний Мунк умер от паралича сердца. После его смерти Осло унаследовал 1008 картин, 4443 рисунка и 15 391 гравюру.
«Между часами и кроватью. Автопортрет», 1940 г.
Встретиться с шедеврами Эдварда Мунка можно до 14 июля в Третьяковской галерее. В Инженерном корпусе галереи представлены 70 живописных и 30 графических работ, среди которых «Две женщины на берегу», «Танец жизни», «Мадонна» и «Крик».
Репродукции и архивные фотографии предоставлены Государственной Третьяковской галереей. Современные фото – посольством Королевства Норвегия в Москве.