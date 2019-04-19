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Фото: Марина Маковецкая
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Фото: Марина Маковецкая
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Подготовка к выезду в тундру Фото: Марина Маковецкая
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У каждой собаки своя шлейка Фото: Марина Маковецкая
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Если позволяет погода, Теребихины берут с собой детей на прогулку в тундру. Фото: Марина Маковецкая
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Фото: Марина Маковецкая
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В 2017 году в Волочанке несколько учеников присоединились к движению Юнармии. Теперь здесь самый северный отряд. Иногда занятия Школы совмещаются с военно-патриотическими играми. Фото: Марина Маковецкая
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Артём Рубан, учитель физики из Тольятти, руководит отрядом Юнармии в Волочанке Фото: Марина Маковецкая
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Дом Теребихиных и собачий вольер Фото: Марина Маковецкая
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Все волочанские собаки любят греться зимой в ещё теплой золе от печи. Фото: Марина Маковецкая
Школа каюров: как построить свое счастье в Арктике
Денис Теребихин, норильчанин с архангельско-псковскими корнями, попал в Волочанку, посёлок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, не по экзотической турпутёвке, а с предложением от Управления образования возглавить местную среднюю школу. Сопровождали его красавица долганка Настя – впоследствии жена – и два щенка сибирского хаски.
Новый директор давно мечтал о собственном ездовом клубе, но в городских условиях это осуществить почти невозможно. Волочанка же не ограничивает собак ни в площади – тундра начинается сразу за окном, ни в еде – оленина и рыба очень дёшевы. Ещё из плюсов: длинный сезон и естественные трассы.
«Для меня север всегда ассоциировался с оленями, упряжками, собаками, шаманами, – говорит Денис. – Когда я приехал сюда, здесь практически не было ездовых собак, многие традиционные промыслы прекратили свое существование. Местные народности не были вовремя поддержаны, их язык, культура, традиции и ремесла постепенно забываются, потому и ездовой спорт на собачьих упряжках – типичное занятие коренных жителей Таймыра – здесь практически исчез. Это очень печально. Хотя раньше без собак в этих местах было просто не обойтись. На них ездили на промысел, возили почту, продукты, людей в больницу».
Сибирский хаски – одна из древнейших пород собак на земле. Название произошло от жаргонного слова «аски» – так именовались эскимосские народы в Америке в период начала деятельности торговой компании Hudson’s Bay Company. Это собака среднего размера, относится к рабочим ездовым. Визуальная визитная карточка – причудливый рисунок на морде, напоминающий волчью маску. Глаза могут быть голубыми, карими, янтарными, оливковыми или вовсе разноцветными. В хаски с их легким корпусом и развитой мускулатурой удачно сочетаются скорость, выносливость и сила, а густая, плотная шерсть позволяет переносить морозы до 50-60 градусов.
Впрочем, для Дениса и Насти, работающих с детьми, главные добродетели хаски заключаются в устойчивой психике, дружелюбии и полном отсутствии агрессии к людям. На этот счёт у Дениса даже имеется байка о том, как один чукча сообщил другому, что убил его собаку за то, что та недобро на него посмотрела. На что второй чукча ответил первому: «Спасибо, друг!» Это означает, что ездовая собака даже посмотреть плохо на человека не может.
Клички для собак Школы каюров (так официально называется ездовой клуб в Волочанке) подбирались исключительно позитивные под стать характеру и с национальным колоритом: Нери – «Исток реки» (нганасанский), Коу – «Солнце» (нганасанский), Ня – «Друг» (нганасанский), «Денду» – «Северное сияние» (нганасанский), Тарт – «Тяни» (глагол, долганский), Баскай – «Красивый» (долганский), Иорь – «Радость» (долганский), Таптал – «Ласка» (долганский), Алеут – название коренного народа на Аляске. Занимаются в Школе пока немного учеников, но её двери открыты для всех.
«В ближайшем будущем хотим выйти на российский уровень и поучаствовать в профессиональных соревнованиях таких клубов», – говорит Денис.
Чтобы было с кем соревноваться, волочанская Школа кадров подарила поселку Хета трех щенков. Это была настоящая спецоперация по передаче собак!«В нашей школе учатся 80 детей. Мы очень удаленный поселок. Кроме школы у нас нет мест, где дети, молодежь могли бы занимались спортом. У нас сейчас в поселке всего три точки притяжения людей – это детский сад, школа и сельский клуб. Я считаю, что нужно обязательно занять детей. А животные, общение с ними, спорт – это отличное занятие для ребятишек», – говорит Денис.
Поездка совершена благодаря грантовой поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)