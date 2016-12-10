Скончалась знаменитая 91-летняя путешественница из России
Она родилась в 1927 году в селе Малый Сурмет в Оренбургской области, а с 1966 года стала жить в Красноярске. На путешествия она копила: откладывала часть пенсии и денег, вырученных с продажи цветов (их она выращивала сама). Даже ухудшающееся зрение не стало препятствием для путешествий. Популярность в соцсетях к бабе Лене пришла в 2016 – после того, как во Вьетнаме ее встретила соотечественница Екатерина Папина и рассказала о ней в Facebook.
С ее помощью баба Лена завела собственные страницы в Facebook и Instagram. Вот одна из первых записей.
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Здравствуйте, дорогие друзья! Знакомьтесь, это наша 89-летняя бабушка из Красноярска. Путешествовать бабушка начала в 83 года и посетила Чехию, Польшу, Германию, Турцию, Вьетнам, Израиль. Живет #БабаЛена в Красноярске. На путешествия копит весь год пенсию и летом продает цветы. Прекрасно переносит перелеты и ездит везде с одним рюкзачком. Our 89- year old granny from Siberia. P.S Заблокировали наш прошлый аккаунт, к сожалению, поэтому создаем новый. Присоединяйтесь и следите за новыми путешествиями бабы Лены #babalena #@babushka1927 #babushka1927, #бабаЛена#супербабушка #супербабушка2016 #москва #moskow #russia #89traveller
Судя по блогу, последним путешествием стала октябрьская поездка в Белокуриху – курорт Алтайского края. В конце декабря 2018 она была госпитализирована; диагноз – рак легких четвертой степени.
17 января на ее странице в Facebook появилась запись: «Бабушка в тяжелом состоянии. Ничего не нужно писать или делать. Все, что нужно – медицинская помощь и близких – все это есть".
Вечером того же дня в некрологе на ТАСС были опубликованы слова Андрея Модестова, главврача Красноярского краевого клинического онкологического диспансера: «Сегодня [она] скончалась в отделении онкоторакальной хирургии. Она в конце декабря из больницы скорой медицинской помощи была к нам переведена в очень плохом состоянии. Делали все возможное <...>. С субботы пошло ухудшение состояния, и сегодня она скончалась».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Здравствуйте, дорогие друзья! Знакомьтесь, это наша 89-летняя бабушка из Красноярска. Путешествовать бабушка начала в 83 года и посетила Чехию, Польшу, Германию, Турцию, Вьетнам, Израиль. Живет #БабаЛена в Красноярске. На путешествия копит весь год пенсию и летом продает цветы. Прекрасно переносит перелеты и ездит везде с одним рюкзачком. Our 89- year old granny from Siberia. P.S Заблокировали наш прошлый аккаунт, к сожалению, поэтому создаем новый. Присоединяйтесь и следите за новыми путешествиями бабы Лены #babalena #@babushka1927 #babushka1927, #бабаЛена#супербабушка #супербабушка2016 #москва #moskow #russia #89traveller
Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) 10 Дек 2016 в 3:15 PST
Судя по блогу, последним путешествием стала октябрьская поездка в Белокуриху — курорт Алтайского края. В конце декабря 2018 она была госпитализирована; диагноз — рак легких четвертой степени.
17 января на ее странице в Facebook появилась запись: «Бабушка в тяжелом состоянии. Ничего не нужно писать или делать. Все, что нужно — медицинская помощь и близких — все это есть».
Вечером того же дня в некрологе на ТАСС были опубликованы слова Андрея Модестова, главврача Красноярского краевого клинического онкологического диспансера: «Сегодня [она] скончалась в отделении онкоторакальной хирургии. Она в конце декабря из больницы скорой медицинской помощи была к нам переведена в очень плохом состоянии. Делали все возможное <…>. С субботы пошло ухудшение состояния, и сегодня она скончалась».