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Самый быстрый внедорожник в мире: на льду Байкала установили рекорд
Во время фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» статус самого быстрого SUV в мире получил Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
Антон Зоркин
22 апреля 2019 в 14:40
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На фестивале «Дни скорости на льду Байкала» этой зимой установили рекорд. Jeep Grand Cherokee Trackhawk (с хода и на дистанции в один километр) показал среднюю скорость 257 км/час, а максимальную – 280 км/час. С места (на той же дистанции) внедорожник разогнался больше чем на 100 км/час. Автомобиль оснащен компрессорным двигателем V-8, его объем – 6,2 литра, а мощность – 707 л. с. Несмотря на внушительные размеры, Trackhawk разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 290 км/ч.
Это соревнование предлагает автомобилю серьезные требования: например, велика нагрузка на тормозную систему. Это связано с особенностями местного дорожного покрытия – льда Байкала. При солнечном свете поверхность озера покрывается водяной пленкой, уменьшается сцепление колес с поверхностью. Но и в таких условиях Grand Cherokee показал прекрасные результаты при торможении, благодаря тому, что автомобиль оснащен тормозной системой Brembo (обычно такие системы используются на гоночных машинах). Тормоза создаются специально для Trackhawk, Jeep не устанавливает их на другие автомобили марки. Благодаря Brembo, тормозной путь у Trackhawk, движущегося со скоростью 96 км/ч, составляет всего 34,75 метра.
Фестиваль «Дни Скорости на льду Байкала» проходит каждый год. Трассу, где устраивают заезды, специально готовят к мероприятию – убирают снежные накаты, расчищают пространство от торосов. Скоростные показатели автомобилей фиксируют лицензированные судьи Российской Автомобильной Федерации с помощью высокоточных приборов, сертифицированных Международной Автомобильной Федерацией (FIA).
«Колеса» – авторская рубрика Антона Зоркина про мир на четырех колесах. Тест-драйвы, лучшие маршруты, обзоры вещей, которые нужно взять с собой в дорогу, советы по вождению от экспертов и байки от дальнобойщиков: автомобильная вселенная во всем своем многообразии.
Это соревнование предлагает автомобилю серьезные требования: например, велика нагрузка на тормозную систему. Это связано с особенностями местного дорожного покрытия – льда Байкала. При солнечном свете поверхность озера покрывается водяной пленкой, уменьшается сцепление колес с поверхностью. Но и в таких условиях Grand Cherokee показал прекрасные результаты при торможении, благодаря тому, что автомобиль оснащен тормозной системой Brembo (обычно такие системы используются на гоночных машинах). Тормоза создаются специально для Trackhawk, Jeep не устанавливает их на другие автомобили марки. Благодаря Brembo, тормозной путь у Trackhawk, движущегося со скоростью 96 км/ч, составляет всего 34,75 метра.
Фестиваль «Дни Скорости на льду Байкала» проходит каждый год. Трассу, где устраивают заезды, специально готовят к мероприятию – убирают снежные накаты, расчищают пространство от торосов. Скоростные показатели автомобилей фиксируют лицензированные судьи Российской Автомобильной Федерации с помощью высокоточных приборов, сертифицированных Международной Автомобильной Федерацией (FIA).
«Колеса» – авторская рубрика Антона Зоркина про мир на четырех колесах. Тест-драйвы, лучшие маршруты, обзоры вещей, которые нужно взять с собой в дорогу, советы по вождению от экспертов и байки от дальнобойщиков: автомобильная вселенная во всем своем многообразии.