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Почему таракана так сложно убить?
Раздавить тараканов непросто: нередко они убегают невредимыми, несмотря на полученные удары. Ученые открыли секрет живучести этих насекомых, засняв процесс на видео.
Анастасия Баринова
7 мая 2019 в 18:21
Тараканы умеют противостоять давлению, в 900 раз превышающему их собственную массу. Они также весьма искусно просачиваются в небольшие щели. Последним из названных навыков также обладают осьминоги, но они делают это благодаря мягкому, эластичному телу. Однако у таракана тело устроено иначе, и его «сверхспособности» стали объектом изучения ученых из Гарварда.
За основу исследования были взяты американские тараканы (Periplaneta americana). Помимо опытов с живыми особями, специалисты использовали созданных по их образцу роботов-тараканов. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Экзоскелет, которым обладают эти насекомые, позволяет им оставаться невредимыми в опасных условиях. Эти анатомические особенности даны тараканам природой, и человек активно у нее учится. Роботы с подобными экзоскелетами могут применяться при спасательных операциях, проникая в самые труднодоступные участки.
За основу исследования были взяты американские тараканы (Periplaneta americana). Помимо опытов с живыми особями, специалисты использовали созданных по их образцу роботов-тараканов. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Экзоскелет, которым обладают эти насекомые, позволяет им оставаться невредимыми в опасных условиях. Эти анатомические особенности даны тараканам природой, и человек активно у нее учится. Роботы с подобными экзоскелетами могут применяться при спасательных операциях, проникая в самые труднодоступные участки.