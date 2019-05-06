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На Камчатке встретили редчайшую бабочку
Этой бабочке не страшна минусовая температура, а увидеть ее — большая удача для энтомолога.
National Geographic Россия
6 мая 2019 в 18:57
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Пяденица Миддендорфа (Leucobrephos middendorffi) попалась на глаза сотрудникам Кроноцкого государственного заповедника у истока реки Кроноцкой. Ранее эта бабочка встречалась энтомологам на Камчатке лишь в 1984 году, на реке Щапина.
Вид Leucobrephos middendorffi впервые был описан в 1858 г. и назван в честь путешественника и естествоиспытателя Александра Миддендорфа. Характерная особенность вида – ранние сроки лёта еще над снегом при слабо минусовой температуре. Как уточняют специалисты Минприроды, всего несколько человек в мире ловили представителей этого вида.
В России пяденицу Миддендорфа теоретически можно встретить в Европейском Северо-восточном, Предбайкальском, Приморском и Южно-Якутском регионах.