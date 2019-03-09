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Насекомые

Кто сплел эту гигантскую паутину?

Короткий ответ — сотни видов пауков!
Софья Демьянец
9 марта 2019 в 11:14
  • Кто сплел эту гигантскую паутину?
    Одна из самых больших паутин в мире, обнаруженных учеными.
Паутина невероятно больших размеров была найдена в техасском парке «Озеро Тавакони» (Lake Tawakoni). В ширину эта сеть достигала 180 метров. Однако не только величина находки впечатлила ученых. В процессе изучения паутины выяснилось, что она была сплетена всего за несколько недель. А это чрезвычайно малый срок по сравнению с тем, который обычно необходим паукам для создания столь огромных сетей.

Но самое интересное то, что паутина была создана множеством видов пауков одновременно. Так, энтомологу из техасского университета A&M Аллену Дину удалось обнаружить в паутине особей 250 видов пауков из 12 семейств. Причем, представители многих видов настроены к своим сородичам крайне недружелюбно и, как правило, никогда не строят паутину коллективно.

 Что же стало причиной для строительства общей паутины для разных видов пауков? Как оказалось, всего лишь обилие пищи подтолкнуло членистоногих объединиться и сплести паутину колоссальных размеров для ловли добычи. По словам сотрудников парка, обильные дожди в начале лета 2007 года (когда была обнаружена паутина) создали отличные условия для размножения комаров и прочих насекомых.
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