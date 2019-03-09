2397
0
Кто сплел эту гигантскую паутину?
Короткий ответ — сотни видов пауков!
Софья Демьянец
9 марта 2019 в 11:14
Но самое интересное то, что паутина была создана множеством видов пауков одновременно. Так, энтомологу из техасского университета A&M Аллену Дину удалось обнаружить в паутине особей 250 видов пауков из 12 семейств. Причем, представители многих видов настроены к своим сородичам крайне недружелюбно и, как правило, никогда не строят паутину коллективно.
Что же стало причиной для строительства общей паутины для разных видов пауков? Как оказалось, всего лишь обилие пищи подтолкнуло членистоногих объединиться и сплести паутину колоссальных размеров для ловли добычи. По словам сотрудников парка, обильные дожди в начале лета 2007 года (когда была обнаружена паутина) создали отличные условия для размножения комаров и прочих насекомых.