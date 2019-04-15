Человек

Живое сердце впервые распечатали на 3D-принтере

Глобальный прорыв в медицине?
National Geographic Россия
15 апреля 2019 в 17:08
  • Живое сердце впервые распечатали на 3D-принтере
    Фото: Tel Aviv University
Исследователям из Тель-Авивского университета удалось напечатать на 3D-принтере функционирующее сердце из человеческой ткани, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

Результаты работы научной группы представил в понедельник профессор Тал Двир. Для изготовления сердца ученым потребовались человеческие ткани, которые они взяли у пациента.

Как уточнило государственное радио Израиля Kan, напечатанное сердце по своим размерам сопоставимо с кроличьим – около 2,5 см. Оно состоит из жировых клеток пациента, которые были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью и помещены в 3D-принтер.

В ходе эксперимента были распечатаны несколько десятков сердец. Полная функциональность органов будет проверена на животных.

Представители университета утверждают, что результаты их работы – это глобальный прорыв в медицине. Если новое сердце пройдет испытания, людям больше не придется ждать в очереди на пересадку – под каждого можно будет создать персонифицированный орган с помощью тканей пациента.


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