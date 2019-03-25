Сунгирское захоронение: как выглядели дети, погребенные 30 000 лет назад
Стоянка Сунгирь была открыта более полувека назад: в июне 1955 года во время разработки глиняного карьера при впадении ручья в Клязьму в пригороде Владимира экскаваторщик Александр Начаров заметил в ковше кости. В музее их сразу приписали мамонту.
И начались масштабные раскопки под руководством Отто Бадера из Института археологии АН СССР (ныне ИА РАН), в ходе которых открыли огромное количество артефактов.
Сегодня Сунгирь, где люди жили 30 тысяч лет назад, – одна из богатейших среди исследованных северных верхнепалеолитических стоянок. Увы, на самом месте раскопок ничего не сохранилось. Посмотреть на реконструкцию стоянки и на все, что связано с жизнью сунгирцев, можно во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и Дарвиновском музее в Москве, а сегодня можно увидеть еще и лица сунгирцев, воссозданные с помощью программы 3D VR-анимации в студии Visual Science в сотрудничестве с Институтом этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН) и при поддержке Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+».
Позднепалеолитическая эпоха в Восточной Европе охватывает огромный период – она началась 35 и окончилась 12 тысяч лет тому назад. И на стоянке Сунгирь хорошо заметны следы климатических изменений, произошедших за эти 20 с лишним тысячелетий: ледниковый период оставил глубокие ледяные клинья, которые во время потепления заполнились суглинком и черноземом. Клинья резко выделяются на фоне вмещающей породы.
Они-то прежде всего и заинтересовали ученых: в сентябре 1963 года в Сунгире прошел Международный симпозиум геологов-четвертичников и археологов. Исследователи спорили прямо на раскопе, но никто из ученых не догадывался, что у них под ногами, всего в 5–10 сантиметрах от поверхности, лежат остатки хозяев стоянки. Только в следующий полевой сезон в том самом месте, где проходили заседания, был обнаружен череп. И что самое удивительное – целый. Немного глубже – еще один.
Началась тщательная расчистка находки под руководством антрополога Михаила Герасимова из ИЭА РАН. Именно этот ученый в середине XX века создал первый научно обоснованный метод антропологической реконструкции человеческого лица по черепу. «Европеоид, – уверенно заявил тогда Герасимов, – причем немолодой, лет 55–57. А вот зубы стерты почти до десен: пища, видно, была жестковатой…»
В 1969 году на стоянке обнаружили двойное погребение: два подростка со множеством украшений и двухметровыми копьями, вырезанными из мамонтовых бивней. Дно могилы было покрыто слоем угля и золы, затем известью и охрой. Ею засыпали и тела, и поверхность захоронения, и площадь вокруг, что указывало на ритуальный характер погребения. Сами остовы были будто усыпаны бусинками: на руках – браслеты, на ногах, между ног и у бедер – ряды бус из бивня мамонта и клыков хищников. Полосы охры, гирлянды бус – все вместе хорошо обрисовывало силуэт одежды, нижней и верхней, которая, возможно, напоминала костюм народов Севера: рубаха и скрепленные с обувью штаны из шкур. Мужчина, найденный раньше, и старший мальчик были похоронены в шапках, расшитых бусами из бивня мамонта и клыков песца, а самый маленький сунгирец – в чем-то вроде капюшона или головной повязки.
Сотрудник Дарвиновского музея Ольга Гвоздева показывает экспозицию и рассказывает. «После того как сотрудники музея прикрепили на одежду старшего мужчины бусины, они решили их посчитать, – говорит она, – оказалось, что бусинок 3,5 тысячи штук». В новой экспозиции музея, посвященной сунгирцам, можно увидеть и бюсты двух мальчиков, и реконструкцию взрослого в полный рост в окружении тех животных, с которыми сталкивались он и его соплеменники (северные олени, сайгаки, лоси, росомахи...), и восстановленное с предельной точностью парное захоронение – работу антрополога Галины Лебединской, ученицы Герасимова.
Всего на стоянке было найдено шесть скелетов, один череп и две бедренные кости. Лучше всего сохранились два захоронения: то, что нашли первым (С-1), и парное (С-2 и С-3), где скелеты лежали головами друг к другу, а вместе с ними – мужская бедренная кость (С-4).
По словам археолога с исторического факультета МГУ Владислава Житенёва, и дети, и мужчина из соседнего погребения жили примерно в одно время, о чем свидетельствует единство стиля изготовления украшений, а многие украшения были разового использования – именно для погребения: на них остались шероховатости, неровности.
Анализ остатков показал, что мужчины С-1 и С-4 были ровесниками и принадлежали к старшей для той эпохи возрастной категории – им было под сорок. «Судя по особенностям костей, – объясняет антрополог Мария Медникова из Института археологии РАН, – высокий и широкоплечий мужчина занимался тяжелой работой, скажем, колол камни или бивни: у него были очень развиты мышцы, отвечающие за движения рук, направленные на подъем тяжестей. Выполнял он и работу, требовавшую точных и сильных движений предплечий, – скорее всего, изготавливал орудия труда из камня. Кроме того, он ходил и бегал на довольно большие расстояния».
«Старший мальчик большую часть жизни сидел на корточках, – продолжает Александра Бужилова, заведующая кафедрой антропологии биологического факультет МГУ, – а вот по зубам и костям С-3 можно сказать, что у ребенка наблюдались дефекты развития: бедренные кости слишком короткие и изогнутые, возможно, они деформировались еще в утробе матери. Впрочем, судя по скелету, ребенок мог нормально ходить и активно использовал правую руку, совершая ею круговые движения. Вероятно, обрабатывал шкуры, о чем свидетельствуют и неравномерно развитые плечевые кости. Форма черепа говорит о том, что он переносил на голове тяжести».
А вот единственная кость мужчины С-4 оказалась... емкостью для охры. Этот необычный «футляр», вероятно, имел особую ценность для всей сунгирской группы охотников: кость использовалась в культовых целях и должна была как-то помочь детям в загробном мире.
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Предметы из парного детского погребения и культурного слоя стоянки Сунгирь (слева направо): жезлы (или орудия для изготовления одежды) из оленьего рога и бивня мамонта, подвеска в виде фигурки лошади, треугольные подвески, нитка бус и прорезные диски из бивня мамонта. Фото: Владислав Житенёв / Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Ученые также выяснили, чем питались сунгирцы: анализ соотношения стабильных изотопов углерода и азота в костях показал, что мужчина и младший из детей регулярно ели разнообразную пищу. А старший мальчик и предположительно его прапрадед были практически вегетарианцами и мясо пробовали пару раз. Есть сунгирцы предпочитали беспозвоночных – жуков, личинки, пресноводных моллюсков, рыбу. Возможно, в поисках такой добычи С-2 и проводил много времени на корточках. Однако столь существенная разница в рационе соплеменников остается загадкой.
Наверное, как и многие люди палеолита, умерли сунгирцы не от старости. «Повреждение первого грудного позвонка у мужчины, – объясняет Александра Бужилова, – видимо, стало результатом сильного удара, задевшего шейную артерию. Скорее всего, он был сражен стрелой или дротиком, причем убийца стоял на холме, а С-1 – у подножия. Старший мальчик тоже умер насильственной смертью – от удара в живот острым предметом: заметен след лезвия или наконечника на внутренней поверхности тазовой кости».
Не остались в стороне от новых исследований и ученики Михаила Герасимова. Его метод предполагал, что внешность человека может быть восстановлена по форме лицевого отдела черепа. Скажем, распределение толщины мягких тканей зависит от степени развития рельефа черепа (линии профиля). Сегодня антропологи из ИЭА РАН способны восстановить даже форму носа и ушей.
Новые технологии
В проекте Visual Science использовались как наработки ИЭА РАН, так и технологии компьютерной анимации, применяемые в голливудских фильмах при создании 3D-персонажей. И сунгирцы буквально ожили: их кожа и волосы приобрели естественную текстуру, глаза – цвет, появилась мимика. Виртуальная реальность создает эффект присутствия: зрителю кажется, что не только он глядит на сунгирцев. но и те всматриваются в него.
Благодаря сочетанию компьютерного моделирования, метода Герасимова и технологий визуализации и текстурирования, используемых в кинопроизводстве, сунгирцы обрели лица. «Для начала компьютерного моделирования внешности жителей Сунгиря, – рассказывают о своей работе члены команды Visual Science, – черепа отсканировали лазером и провели высокоточную фотосъемку. Затем сканированные изображения черепов и скульптурных реконструкций были совмещены, и на полученные шаблоны с помощью программы 3D-моделирования наложили мягкие ткани, исходя из анатомических данных. Завершали работу специалисты по кинематографической графике: они придали коже текстуру и цвет, наложили брови, ресницы и волосы, сделали глаза и губы. На всех стадиях процесса результаты обсуждались с археологами и антропологами». Поработала команда Visual Science и над одеждой, стараясь близко к естественному облику выполнить кожу, мех и декоративные элементы.
Тем временем палеогенетики выявили, что оба подростка были мужского пола (в их генах есть Y-хромосомы), а также и то, что сунгирцы вступали в брак с людьми со стоянки Костёнки под Воронежем, известной постройками из мамонтовой кости, и даже с теми, кто жил в двух тысячах километров от них – в Дольни-Вестонице (Чехия). Мир был тесен, а круг узок уже в палеолите.