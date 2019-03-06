Мажоретки из ЮАР
Мажоретки, или драмми, или маржоретки, стали появляться на уличных парадах в Кейптауне в 1970-х. Сейчас они занимаются в конкурирующих клубах, многие из которых работают при школах. Хотя клубы открыты для всех желающих, больше всего сюда приходит девушек из маргинальных групп. Долгие часы репетиций помогают им испытать гордость и обрести уверенность.
И пятилетних девочек, и девушек, справивших 20-летие, привлекают клубы, занятия в которых представляют собой нечто среднее между чирлидингом и маршировкой. Девушки упорно тренируются, готовясь к региональным соревнованиям, где за внешний вид и безукоризненное исполнение номеров можно получить награду. Оцениваются здесь также лидерские качества и характер.
Элис Манн начала фотографировать драмми в 2016 году. Ей понравились их энергия, женственность и сила. Наблюдая за тем, как репетируют и выступают мажоретки, Манн заметила, что движения и жесты девушек меняются, едва они надевают форму.
В последнее время клубы теряют популярность из-за того, что школы испытывают финансовые затруднения, да и у молодежи сейчас больше возможностей для общения – в том числе и онлайн.
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Девятилетняя Кейша Нкуб состоит в мажоретках уже три года. Те, кто вступает в клуб совсем рано, со временем начинают передавать свой опыт совсем юным, участвуя в проведении репетиций и соревнований.
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Многие драмми — это девочки из семей с низким доходом, но в команде престижной школы Фэйермонт есть и дети обеспеченных родителей.
Тем не менее в Кейптауне еще довольно много драмми: девушки понимают, как полезно может оказаться это хобби в будущем. «Быть драмми – значит обрести уверенность в себе, – говорит Манн. – Занятия учат девочек тому, что они потом еще не раз будут применять в жизни».