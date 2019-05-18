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Где растёт дуб-часовня?
Это Нотр-Дам! Точнее, Нотр-Дам-де-ла-Пе.
Дарья Серединская
18 мая 2019 в 09:32
В Нормандии (это на самом севере Франции) находится деревня Алувиль-Белефос, в eё центре – дуб, а в дубе том – две часовни.
Точный возраст дерева неизвестен: исследователи дают ему примерно 800 лет, а местные уверены, что дуб – ровесник самой Нормандии (существует с 911 года), и что перед ним преклонял колени её герцог – Вильгельм Завоеватель. Это, впрочем, не рекорд: самым старым деревьям на Земле – около четырёх-пяти тысяч лет.
piratlp2012/Flickr.com
Первые письменные сообщения о дубе появились в конце XVII века. К 1696 году в стволе уже образовалась трещина, в которую настоятель местного церковного прихода Жак Деланде дю Детруа поместил образ Богоматери. Так дерево стало нерукотворной часовней Нотр-Дам-де-ла-Пе, посвященной Деве Марии Мира (Notre-Dame de la Paix). Потом в том же дереве, но выше, построили вторую часовенку в честь Крестных мучений, а снаружи – винтовую лестницу.
В 1793, в пору Французской революции, местные хотели сжечь дуб как символ ненавистной церкви, но директор школы Жан-Баптист Бонёр спас его, установив рядом указатель с надписью «Храм разума» – то есть места, предназначенного для популярного тогда рационального культа.
За следующие полвека деревянные часовни обветшали, но благодаря меценатам (в частности, жене Наполеона III) постройку подновили – и в 1854 здесь отслужил мессу архиепископ Руана. Тогда же местные жители начали ухаживать за дубом, который прославил их деревню.
Рисунок из книги 1860-х.
В 1912 дерево снова могло погибнуть в пламени – в него ударила молния. К счастью, часовни уцелели. Ещё 70 лет спустя были сооружены металлически подпорки для стволов и кроны.
Ныне здесь дважды в год служат мессу, а 15 августа, на праздник Вознесения Девы Марии, сюда стекаются паломники. Чтобы избежать уплотнения почвы и сберечь старый дуб, в 2008 вокруг него соорудили настилы и изгороди.
Точный возраст дерева неизвестен: исследователи дают ему примерно 800 лет, а местные уверены, что дуб – ровесник самой Нормандии (существует с 911 года), и что перед ним преклонял колени её герцог – Вильгельм Завоеватель. Это, впрочем, не рекорд: самым старым деревьям на Земле – около четырёх-пяти тысяч лет.
piratlp2012/Flickr.com
Первые письменные сообщения о дубе появились в конце XVII века. К 1696 году в стволе уже образовалась трещина, в которую настоятель местного церковного прихода Жак Деланде дю Детруа поместил образ Богоматери. Так дерево стало нерукотворной часовней Нотр-Дам-де-ла-Пе, посвященной Деве Марии Мира (Notre-Dame de la Paix). Потом в том же дереве, но выше, построили вторую часовенку в честь Крестных мучений, а снаружи – винтовую лестницу.
В 1793, в пору Французской революции, местные хотели сжечь дуб как символ ненавистной церкви, но директор школы Жан-Баптист Бонёр спас его, установив рядом указатель с надписью «Храм разума» – то есть места, предназначенного для популярного тогда рационального культа.
За следующие полвека деревянные часовни обветшали, но благодаря меценатам (в частности, жене Наполеона III) постройку подновили – и в 1854 здесь отслужил мессу архиепископ Руана. Тогда же местные жители начали ухаживать за дубом, который прославил их деревню.
Рисунок из книги 1860-х.
В 1912 дерево снова могло погибнуть в пламени – в него ударила молния. К счастью, часовни уцелели. Ещё 70 лет спустя были сооружены металлически подпорки для стволов и кроны.
Ныне здесь дважды в год служат мессу, а 15 августа, на праздник Вознесения Девы Марии, сюда стекаются паломники. Чтобы избежать уплотнения почвы и сберечь старый дуб, в 2008 вокруг него соорудили настилы и изгороди.