Как мы учились чистить зубы: почти 2 миллиона (!) лет проб и ошибок
Обо всех этих экспериментах мы можем узнать из записей летописцев. Ориентировочно 5 тысяч лет назад жители Древнего Египта пользовались модифицированной щеткой первобытных людей, которая стала прародительницей современной щетки. Она выглядела как палочка: с одного конца было «опахало» из деревянных веточек, которое разжевывали, чтобы грубые волокна удаляли налет, а другой кончик был заострен и напоминал зубочистку. В 3000 г. до н.э. была изготовлена первая зубочистка из золота, которую впоследствии обнаружили в Шумере. Со временем такие зубочистки стали не просто важным средством гигиены, но и превратились в показатель статуса.
Не все решения были эффективными. К примеру, сложно понять, как гигиене полости рта способствовало средство, в состав которого входил пепел внутренностей быка. Были и другие методы – египтяне натирали зубы луком. Скорее всего, яркий запах не казался им отталкивающим или противным, а зубы при этом становились белее и ярче.
Врачеватели и лекари тратили время на изучение зубов и создавали рекомендации, которые позволяли пациентам следить не только за чистотой полости рта, но и за ее здоровьем. В Риме изобрели первый инструмент для удаления зубов, античные специалисты научились фиксировать расшатанные зубы и вставлять искусственные, а в Греции было сделано первое описание зубных болезней. Внимание уделялось и эстетической части вопроса – например, свежести дыхания. Если советы по чистке зубов не лишены смысла, даже несмотря на то, что рекомендовалось протирать зубы пальцем, то некоторые способы сохранить приятный запах изо рта кажутся странными. Особую популярность имел пепел сожжённых животных – кроликов, мышей, коз, волков, но были и другие идеи, например, полоскание рта кровью черепахи три раза в год.
От тайных снадобий к первой щетке и обратно
В Средние века было модно ухаживать за зубами с помощью разных эликсиров, которые делались монахами и лекарям. Таинственная и немного мистическая атмосфера этого времени давала о себе знать – рецепты снадобий оставались в секрете. Особым успехом пользовался зубной эликсир отцов бенедиктинцев: напиток, изобретенный ориентировочно в 1373 году, продавался в аптеках вплоть до начала 20 века!
В 1497 (98) году была изобретена первая щетка. Случилось это в Китае. Жители северных районов Поднебесной к палочке из бамбука прикрепили свиную щетину. Новинку чуть позже торговцы экспортировали в Европу, но там щетка популярности не нашла. Считалось, что пользоваться такой щеткой не очень прилично. Кстати, в России, где щетки, судя по раскопкам, появились примерно в это же время, запретил использовать Петр I. Специальным царским указом было велено заменить щетки и другие приспособления тряпочкой и толченым мелом.
Отправная точка
В 17-м веке европейцы чистили зубы солью. Голландский ученый Антони ван Левенгук, который изобрел микроскоп, был очень удивлён, когда обнаружил, что даже несмотря на чистку солью, на зубах остается много микроорганизмов. Первые зубные порошки, которые стали прародителями современных зубных паст, появились в конце 18-го века в Великобритании. Однако в их состав входили вещества, которые скорее вредили зубам – кирпичная пыль, глиняные осколки. Зубными щетками в то время пользовались только обеспеченные люди, остальные справлялись пальцами.
Уже в 19-м веке появились более-менее щадящие версии зубного порошка из мела и карбоната магния, а в 1873 году в Америке появляется первая зубная паста – разжиженный зубной порошок. Дальше – больше, человек методично и постепенно совершенствовал состав: вводил новые химические вещества, которые не только чистили, но и лечили зубы, укрепляли эмаль, придумывал новые вкусы, создавал более удобные тюбики.
В 1937 году был изобретен нейлон, который позволил сделать современную щетку. Легкий, достаточно прочный, эластичный, влагоустойчивый, нейлон по всем признакам «выигрывал» у свиной щетины и конского волоса. Щетинки из нейлона быстрее высыхали и бактерии не успевали размножаться, а сам материал был мягким и не царапал десна и зубы. С этого момента технологии начали развиваться очень быстро, и люди больше не возвращались к пальцам, зубочисткам и деревянным «метелкам».
Летающие кроссовки и путешествия на Луну
Сегодня мы не просто чистим зубы каждый день – многие носят зубную щетку с собой на работу, чтобы не пропускать процедуру после еды. Щетка – уже не палочка с щетиной, а многофункциональный гаджет, который не просто делает процесс легче, но часто выполняет все действия за человека. Многие пользователи давно отдали предпочтение электрическим зубным щеткам, а производители каждый день совершенствуют технологии. Например, одна из новинок компании Philips – зубная щетка DiаmondClean Smart – работает с приложением, которое устанавливается на планшет или смартфон.
Приложение отслеживает весь процесс чистки, дает советы, замечает, если пользователь пропускает участки. Сама щетка не просто чистит зубы – она способна справляться с потемнениями от чая/кофе или вина, полировать, а еще есть режим для чистки языка. Производитель, несмотря на то, что создавал инновационный гаджет, постарался сделать его максимально комфортным – как обычная щетка, DiаmondClean Smart может аккуратно стоять в стакане, который есть в комплекте. Правда, стакан немного отличается от обычного – в его основании встроена зарядная база, чтобы девайс было удобно заряжать.
Для многих такие щетки уже давно не просто интересная новинка, которую хочется протестировать, а часть определенного стиля жизни. Надежный и функциональный гаджет все ближе к тому, чтобы стать незаменимым. Как мы этого достигли?
Началось все в конце ХIХ века, когда была представлена первая электрическая зубная щетка. Она сильно отличалась от тех гаджетов, которые мы используем сегодня, – щетка била током. Ее изобретатель считал, что это благотворно влияет на зубы и их здоровье. В конце 30-х годов XX века была создана гуманная версия такой щетки. Сделана она была не для того, чтобы человек более качественно ухаживал за зубами и предпринимал меньше усилий, а для тех, у кого проблемы с мелкой моторикой или пользователей с брекетами.
Пустить новый прибор в массы быстро не удалось – производство и продажу гаджета наладили только к 1960 году. Щетка работала от сети, что нельзя назвать безопасным, поэтому первая модель, работающая от аккумулятора, произвела настоящий фурор. А в период с 1963 по 2000 год было запатентовано более 3000 моделей электрических щеток! Каждая компания добавляла своей щетке что-то новое: съемные чистящие головки, встроенный таймер, индикаторы, сигнализирующие о необходимости замены деталей.
Со временем к процессу подключились стоматологи – благодаря им сегодня можно использовать щетки, которые гарантированно не навредят зубам и, наоборот, сделают процесс чистки правильным. Та же упомянутая выше щетка DiаmondClean Smart не просто двигает щетинки, а совершает «выметающие» движения, которые создают во рту ирригационный эффект и удаляют налет из труднодоступных мест с помощью потоков жидкости. Неплохой прогресс со времен бамбуковых палочек?