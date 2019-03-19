Халат с копытами: красота и практичность маньчжурского костюма
Что может быть общего у платья с лошадью? Не спешите с ответом.
Государство Цин – последняя империя на территории Китая – было основано маньчжурскими завоевателями в 1644 году. Воцарившись в Пекине, новая династия не собиралась отрываться от корней. Уже первый император Цин, Хуантайцзи, заявил, что не будет менять традиционную одежду на китайскую: мол, если маньчжуры, облачившись в китайское платье с широкими рукавами, забудут навыки верховой езды и стрельбы из лука, то государство неизбежно погибнет.
Верность традициям предков блюли и столетие спустя: парадное одеяние императрицы – халат чаопао, относящийся к правлению императора Цянлуна (1736–1796 гг.), – можно рассматривать как эталон маньчжурского стиля с характерной символикой, неразрывно связанной с лошадью.
«Возьмите, например, название формы манжет этого – мати сю (“рукав – лошадиное копыто”), – рассказывает Елизавета Волчкова, доцент кафедры истории Китая ИСАА МГУ. – Это разновидность кроя рукавов “платья лучника”, распространенного у северных и северо-восточных соседей Китая». Именно такие манжеты, поясняет историк, характерны для маньчжурского костюма, мати сю были важным этноразличительным признаком еще до завоевания Китая.
Выставка «Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке» проходит в музеях Московского Кремля с 15 марта по 30 мая.