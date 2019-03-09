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Как один кот истребил целый вид птиц
Домашний кот Тибблс причинил природе невосполнимый ущерб. Как же так получилось?
9 марта 2019 в 14:34
В 1895 году на острове Стивенс был открыт новый вид птиц, и в этом же году он был объявлен исчезнувшим. Причем, вымершим вид стал благодаря одному домашнему коту.
Ранее стефенские кустарниковые крапивники (Xenicus lyalli) были распространены по всей Новой Зеландии. Эти певчие птицы не умели летать, а только бегали по земле. Через какое-то время в Новую Зеландию приехали мигранты с южно-тихоокеанских островов и завезли с собой крыс. Безусловно, стефенские крапивники стали легкой добычей для этих грызунов и вскоре были почти истреблены. Но все же оставалась последняя популяция этих птиц – на небольшом новозеландском острове Стивенс. Там у крапивников долгое время не было врагов.
Однако в 1894 году на острове построили маяк, работать на котором стал смотритель Дэвид Лайэлл, привезший с собой своего кота Тибблса. Кот начал охотиться на небольших птиц и иногда приносил своему хозяину добычу. А тот однажды сохранил несколько птиц и передал ученым. И в 1895 году был описан новый вид новозеландских крапивников. Но к этому времени ни одного представителя этого вида уже не осталось: их истребил единственный хищник на острове.
Ранее стефенские кустарниковые крапивники (Xenicus lyalli) были распространены по всей Новой Зеландии. Эти певчие птицы не умели летать, а только бегали по земле. Через какое-то время в Новую Зеландию приехали мигранты с южно-тихоокеанских островов и завезли с собой крыс. Безусловно, стефенские крапивники стали легкой добычей для этих грызунов и вскоре были почти истреблены. Но все же оставалась последняя популяция этих птиц – на небольшом новозеландском острове Стивенс. Там у крапивников долгое время не было врагов.
Однако в 1894 году на острове построили маяк, работать на котором стал смотритель Дэвид Лайэлл, привезший с собой своего кота Тибблса. Кот начал охотиться на небольших птиц и иногда приносил своему хозяину добычу. А тот однажды сохранил несколько птиц и передал ученым. И в 1895 году был описан новый вид новозеландских крапивников. Но к этому времени ни одного представителя этого вида уже не осталось: их истребил единственный хищник на острове.