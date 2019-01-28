Шахсевены: защитники империи
Все, что у нас было – это книга этнографа Ричарда Таппера, исследовавшего шахсевенов в конце XX века. Последний раз мы видели их в старом документальном фильме, снятом американской ученой Arlene Dallalfar незадолго до иранской революции. Она даже не успела вывезти оригинал фильма из страны. С тех пор о шахсевенах ничего не выходило.
Мы поехали на самый север Ирана, к вулкану Себелан — в те места, где однажды побывал Таппер. Мы хотели узнать, что осталось от их быта: кочуют ли они на верблюдах как фильме, и ставят ли свои юрты, похожие на космические тарелки. Юрты – это отдельная история, потому что ничего похожего на них мы нигде в мире не видели. У нас с собой был тот фильм и научная работа Ричарда Таппера – последнего антрополога, изучавшего шахсевенов до иранской революции, и мы поехали по локациям из его работы.
История шахсевенов как народа начинается в XVI веке, когда шах Аббас Первый создал для себя личную гвардию, объединив в ней племена самого разного происхождения. Шахсевены должны были охранять империю Аббаса от враждебных народов кызылбаши на западе страны. Само название этого народа – «шахсевен» – переводится как «преданный шаху», «верный шаху». Разные кланы шахсевенов рассказывают о своем происхождении совершенно разные легенды. Кто-то говорит, что они произошли от гузов — тюркских племен, которые пришли на территорию нынешнего Ирана еще в XX веке; другие утверждают, что они талыши. Несмотря на то, что даже само происхождение шахсевенов вызывает множество споров, об их современной истории известно еще меньше.
Работа над нашим фильмом заняла три года. Он вышел чуть более личным, чем исследовательским: о нас и о нашей жизни среди кочевников, которых мы хотели узнать поближе. О том, как быстро исчезает их культура, и чему мы могли бы научиться у них.
Об авторах
Александр Фёдоров – фотожурналист, автор публикаций в Discovery Russia, Men's Health, «Вокруг света», «Афиша», Nat-geo.ru и др.Егор Староверов – этнограф, сотрудник Музея кочевой культуры Москвы.
История шахсевенов как народа начинается в XVI веке, когда шах Аббас Первый создал для себя личную гвардию, объединив в ней племена самого разного происхождения. Шахсевены должны были охранять империю Аббаса от враждебных народов кызылбаши на западе страны. Само название этого народа — «шахсевен» — переводится как «преданный шаху», «верный шаху». Разные кланы шахсевенов рассказывают о своем происхождении совершенно разные легенды. Кто-то говорит, что они произошли от гузов — тюркских племен, которые пришли на территорию нынешнего Ирана еще в XX веке; другие утверждают, что они талыши. Несмотря на то, что даже само происхождение шахсевенов вызывает множество споров, об их современной истории известно еще меньше.
Работа над нашим фильмом заняла три года. Он вышел чуть более личным, чем исследовательским: о нас и о нашей жизни среди кочевников, которых мы хотели узнать поближе. О том, как быстро исчезает их культура, и чему мы могли бы научиться у них.
Об авторах
Александр Фёдоров — фотожурналист, автор публикаций в Discovery Russia, Men’s Health, «Вокруг света», «Афиша», Nat-geo.ru и др.
Егор Староверов — этнограф, сотрудник Музея кочевой культуры Москвы.