Вода где-то рядом: раскрыт секрет статуй острова Пасхи
Еще до контакта с европейцами в 1722 году аборигены обрекли себя на вымирание: из-за регулярных набегов на птичьи колонии, а также пожаров и вырубки лесов ресурсы острова оскудели. Вдобавок могли сказаться и засухи, и завезенные с других островов крысы – они поедали семена растений.
Кроме истощенной экосистемы, рапануйцы оставили после себя знаменитые каменные статуи – моаи. Их высекали прямо в склонах вулканов из туфа или базальта, а затем устанавливали на особых платформах – аху. Известно больше 300 аху и почти 1000 истуканов самых разных габаритов – от 1,13 до 21 метра в высоту и весом до 165 тонн.
Моаи плодят вокруг себя вопросы и версии. Экспериментально показано, например, как островитяне могли перемещать статуи или водружать им на макушки многотонные пукао – «цилиндры» (а точнее – прически) из красного туфа.
Но как туземцы выбирали место под монументы? Были ли причины строить аху в определенных местах – или их располагали случайно?
Этим озадачилась группа исследователей под руководством американского антрополога Роберта ДиНаполи. Ученые сопоставили координаты аху с тем, как на острове распределены три главных ресурса – плодородные земли, источники пресной воды и участки побережья, пригодные для охоты, рыбалки и собирательства.
Расположение площадок аху на острове Пасхи.
Подсчеты наглядно показали: часто по соседству со скульптурами на поверхность выходят грунтовые воды – и, как правило, это бывает на побережье. Впрочем, даже в глубине острова наблюдалась та же картина. Связь не очевидна для стороннего наблюдателя, но исследователи в ней не сомневаются. Пока что наблюдения и замеры делались в восточной части острова – в мае работа возобновится.
«О воде (или о ее нехватке) частенько говорят ученые, работающие на Рапа Нуи. Когда мы предметно занялись гидрологией, то стали замечать тесную связь между пресной водой и статуями», – отмечает Роберт ДиНаполи.
Кстати: как же острове утоляли жажду? Здесь нередко бывают и дожди, но часты и засухи (так, остров хранит следы долгой суши в период между XVI и XVIII веками). Из-за пористого вулканического грунта здесь нет постоянных рек. Единственные более-менее крупные непересыхающие водоемы находятся в жерлах трех вулканов – но нет никаких свидетельств, что рапануйцы утоляли из них жажду (возможно, из-за удаленности поселений).
Буман – капитан корабля, который причалил к острову в 1722 – писал о сосудах из тыкв, в которых аборигены хранили солоноватую воду.
Кук тоже отмечал, что островитяне пьют солоноватую, неприятно пахнущую воду, а еще утоляют жажду из моря – очевидно, в тех уголках побережья, где грунтовые воды просачивались в океан. Видимо, они накапливались в колодцах (их называли пуна).
Кроме того, в базальтовых плитах вырезались маленькие (меньше метра шириной) резервуары – тахеты – для сбора дождевой воды.
Незавершенная статуя моаи в каменоломне Рано-Рараку.
Фото: Robert Nunn
Этим озадачилась группа исследователей под руководством американского антрополога Роберта ДиНаполи. Ученые сопоставили координаты аху с тем, как на острове распределены три главных ресурса — плодородные земли, источники пресной воды и участки побережья, пригодные для охоты, рыбалки и собирательства.
Расположение площадок аху на острове Пасхи.
Подсчеты наглядно показали: часто по соседству со скульптурами на поверхность выходят грунтовые воды — и, как правило, это бывает на побережье. Впрочем, даже в глубине острова наблюдалась та же картина. Связь не очевидна для стороннего наблюдателя, но исследователи в ней не сомневаются. Пока что наблюдения и замеры делались в восточной части острова — в мае работа возобновится.
«О воде (или о ее нехватке) частенько говорят ученые, работающие на Рапа Нуи. Когда мы предметно занялись гидрологией, то стали замечать тесную связь между пресной водой и статуями», — отмечает Роберт ДиНаполи.
Кстати: как же острове утоляли жажду? Здесь нередко бывают и дожди, но часты и засухи (так, остров хранит следы долгой суши в период между XVI и XVIII веками). Из-за пористого вулканического грунта здесь нет постоянных рек. Единственные более-менее крупные непересыхающие водоемы находятся в жерлах трех вулканов — но нет никаких свидетельств, что рапануйцы утоляли из них жажду (возможно, из-за удаленности поселений).
Буман — капитан корабля, который причалил к острову в 1722 — писал о сосудах из тыкв, в которых аборигены хранили солоноватую воду.
Кук тоже отмечал, что островитяне пьют солоноватую, неприятно пахнущую воду, а еще утоляют жажду из моря — очевидно, в тех уголках побережья, где грунтовые воды просачивались в океан. Видимо, они накапливались в колодцах (их называли пуна).
Кроме того, в базальтовых плитах вырезались маленькие (меньше метра шириной) резервуары — тахеты — для сбора дождевой воды.
Незавершенная статуя моаи в каменоломне Рано-Рараку.
Фото: Robert Nunn