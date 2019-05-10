Еда

Розовый жемчуг: самые необычные яблоки в мире

От обычных сортов Розовый Жемчуг отличается едва ли не всем: от вкуса до цвета мякоти.
Софья Демьянец
10 мая 2019 в 09:02
  • Розовый жемчуг: самые необычные яблоки в мире
Этот сорт домашней яблони, наследник старого английского сорта под названием «Сюрприз», в 1944 году вывел известный селекционер Альберт Эттер. Яблоки с мякотью яркого цвета быстро набрали популярность за рубежом и сегодня выращиваются в садах на западном побережье Калифорнии, в штатах Орегон и Вашингтон. Обычно их собирают с конца августа до поздней осени. 

Розовый Жемчуг, как правило, имеет мелкозернистую мякоть ярко-розового или красного цвета. Его полупрозрачная кожица обычно сливового, желтого или зеленого цвета и испещрена крошечными белыми точками. 

Эти необычные яблоки очень ароматны и обладают сладким терпким вкусом с оттенками малины и грейпфрута. Плоды отличаются низким содержанием калорий и большим содержанием воды.

Благодаря своему терпкому вкусу яблоки Розовый Жемчуг хорошо сочетаются с острой едой. Например, нарезанные кусочки этих плодов подают вместе с рыбой и свининой. Кулинары также отмечают, что мелкозернистая мякоть этого сорта лучше подходит для приготовления яблочного пюре и сорбета.

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