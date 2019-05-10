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Розовый жемчуг: самые необычные яблоки в мире
От обычных сортов Розовый Жемчуг отличается едва ли не всем: от вкуса до цвета мякоти.
Софья Демьянец
10 мая 2019 в 09:02
Розовый Жемчуг, как правило, имеет мелкозернистую мякоть ярко-розового или красного цвета. Его полупрозрачная кожица обычно сливового, желтого или зеленого цвета и испещрена крошечными белыми точками.
Эти необычные яблоки очень ароматны и обладают сладким терпким вкусом с оттенками малины и грейпфрута. Плоды отличаются низким содержанием калорий и большим содержанием воды.
Благодаря своему терпкому вкусу яблоки Розовый Жемчуг хорошо сочетаются с острой едой. Например, нарезанные кусочки этих плодов подают вместе с рыбой и свининой. Кулинары также отмечают, что мелкозернистая мякоть этого сорта лучше подходит для приготовления яблочного пюре и сорбета.