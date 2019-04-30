9 блюд, которые нужно попробовать в Армении
Национальное блюдо Армении. Считается, что эта пшеничная каша с добавлением курицы и топленого масла помогла армянам пережить голодные времена. Блюдо невероятно простое и настолько же сытное: нужно быть сильно голодным, чтобы в одиночку осилить целую тарелку.
Несмотря на незамысловатые ингредиенты, готовить арису не так уж легко: каша должна томиться на огне не менее пяти часов, поэтому современные армянские хозяйки предпочитают не готовить ее дома, а заказывать в ресторане. Традиционную арису можно попробовать в «Таверне Ереван»: порция щедрая, а принцип «кашу маслом не испортишь» работает здесь на все 100%.
Женгялов-хац
Пресная лепешка с начинкой из зелени считается визитной карточкой арцахской кухни. Женгялов-хац бывает весенним и осенним: от времени года зависит количество трав, которые входят в состав начинки. Весной их 10-16, осенью – до 24. Очень важно правильно составить букет пряностей, чтобы лепешка не горчила или не оказалась слишком кислой. В ресторане Lavash готовят женгялов-хац по старинным рецептам, которые добыл ресторатор и знаток армянской кухни Давид Еремян.
Гата
Традиционный армянский десерт: круглый пирог с нежным сливочно-ванильным вкусом. Эталонного рецепта не существует: состав и вкус гаты сильно отличаются в разных регионах Армении. Десерт обязательно должен быть на столе в новогоднюю ночь: в праздничную гату кладут монетку, и того, в чьем куске пирога она окажется, ждет удачный год. Если хотите научиться готовить гату, загляните на мастер-класс в ресторан «Мер Оджах» в селе Гарни (ул. Г. Зохрапи, 31): здесь вы сможете понаблюдать за процессом приготовления пирога, а потом принять участие в традиционном чаепитии.
Хапама
Хапама – блюдо не только вкусное, но и красивое, ведь приносят его… в тыкве. И, несмотря на то, что тыква по волшебству не превращается в карету, гости все равно достают телефоны и начинают фотографировать. Хапаму традиционно подавали к свадебному столу как символ изобилия. Внутри тыквы – рис с сухофруктами и орехами: здесь и миндаль, и кизил, и чернослив, и изюм, и абрикос. Допускаются любые комбинации – на усмотрение повара. Попробовать хапаму, а заодно послушать посвященную этому блюду песню, можно в ресторане Pandok Yerevan. Кстати, прямо над рестораном совсем недавно открылась Академия кулинарного искусства и гостеприимства «Еремян проджекст», где всех желающих научат готовить национальные блюда армянской кухни.
Толма (она же долма)
Толмой в Армении принято называть любые фаршированные овощи, а также мясные рулетики из виноградных или капустных листьев. В состав традиционной ереванской толмы входит говядина, рис, репчатый лук, зелень и черный перец. Подают толму с густым мацуном – кисломолочным продуктом, по консистенции напоминающим сметану. Попробовать толму можно практически в любом ресторане Еревана, но все же посоветуем заглянуть в кафе «У Артуша» – не пожалеете.
Кяла
Представьте себе картину: армянское застолье. Вы с удовольствием едите суджук и бастурму, подкладываете себе третий кусочек шашлыка, спокойно хрустите редиской, как вдруг в зал вносят запеченную бычью голову! Это и есть кяла, блюдо армянских бедняков, которое стало настоящим гастрономическим хитом в городе Гюмри. В пищу идет все: язык, мозги и даже глаза.
Смотрится голова жутковато (впрочем, желающие с ней сфотографироваться все равно находятся), зато вкус превосходит все ожидания, и вы наверняка попросите добавки. Если окажетесь в Гюмри, обязательно зайдите в ресторан Florence Gyumri, который открылся совсем недавно. Или поезжайте на винодельню Воскени, где тоже готовят кялу, а еще проводят занимательные дегустации. Только учтите, что блюдо нужно заказывать заранее: голова должна провести в печи около 8 часов.
Яичница с бастурмой
Не то чтобы это блюдо было главной гастрономической гордостью Армении, но оно вполне способно покорить сердца тех, для кого главный прием пищи – это завтрак. Чтобы понять, о чем идет речь, загляните утром в ресторан Sherep. Кстати, еще здесь отличный выбор чая, крепкий кофе и безупречное обслуживание.
Хаш
Пожалуй, самый популярный в Армении суп – жирный и наваристый. Его готовят из говяжьих ножек и рубца, а подают с огромным количеством чеснока. Считается, что хаш решает чуть ли не все проблемы со здоровьем – помогает хоть от похмелья, хоть от боли в суставах. Едят хаш утром, преимущественно руками, помогая себе лавашом. Запивают водкой. Если решитесь на такой завтрак, приезжайте в ресторан Tsirani Garden. Здесь можно не только вкусно поесть, но и погулять по красивому саду.
Суп с авелуком
Не такой сытный, как хаш, но не менее популярный в Армении суп. Авелук – это конский щавель, который армяне используют для приготовления различных блюд: от пирогов до салатов. Помимо авелука, в суп добавляют чечевицу, булгур, картофель и специи. Непременно закажите такой суп в ресторане Pandok Yerevan Riverside. В хорошую погоду здесь можно пообедать на улице с видом на речку. Суп подадут в сопровождении свежего лаваша, который пекут в ресторане. При желании вы сможете принять участие в мастер-классе по приготовлению лаваша в тандыре и лично убедиться в том, что это не такая уж простая задача.