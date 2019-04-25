206
0
Россиянам хотят запретить привозить в страну хамон и пармезан (и не только)
С таким предложением выступила национальная мясная ассоциация, направив письмо вице-премьеру Алексею Гордееву.
25 апреля 2019 в 11:57
150
сообщают «Ведомости».
Представители отрасли предлагают запретить частным лицам ввозить мясную и молочную продукцию для личного пользования из других стран, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также ужесточить наказание за незаконный ввоз животной продукции. Исключение предлагается сделать для детских смесей и питания.
По их мнению, вместе с едой из-за границы могут попасть возбудители опасных болезней, которым подвержены животные. В частности из-за этого за последние годы по миру распространяется африканская чума свиней (АЧС). Один из каналов распространения вируса – антропогенный, рассказал «Ведомостям» руководитель ассоциации Юшин. Вирус могут переносить путешественники, причем для самого человека АЧС не опасна. Чума может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы – вирус попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными.
Единственный способ борьбы с АЧС – полное уничтожение поголовья скота при обнаружении вируса, что приводит огромные потери для бизнеса. Все свободные от этого вируса страны ужесточают наказание за провоз мясной продукции багажом.
Молочная продукция тоже может представлять опасность по мнению авторов письма, ведь не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Они считают, что так в Россию может попасть возбудитель ящура.
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний. Однако для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, говорит представитель ФТС.
Минсельхоз и Россельхознадзор предложение по запрету поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.
Представители отрасли предлагают запретить частным лицам ввозить мясную и молочную продукцию для личного пользования из других стран, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также ужесточить наказание за незаконный ввоз животной продукции. Исключение предлагается сделать для детских смесей и питания.
По их мнению, вместе с едой из-за границы могут попасть возбудители опасных болезней, которым подвержены животные. В частности из-за этого за последние годы по миру распространяется африканская чума свиней (АЧС). Один из каналов распространения вируса – антропогенный, рассказал «Ведомостям» руководитель ассоциации Юшин. Вирус могут переносить путешественники, причем для самого человека АЧС не опасна. Чума может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы – вирус попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными.
Единственный способ борьбы с АЧС – полное уничтожение поголовья скота при обнаружении вируса, что приводит огромные потери для бизнеса. Все свободные от этого вируса страны ужесточают наказание за провоз мясной продукции багажом.
Молочная продукция тоже может представлять опасность по мнению авторов письма, ведь не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Они считают, что так в Россию может попасть возбудитель ящура.
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний. Однако для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, говорит представитель ФТС.
Минсельхоз и Россельхознадзор предложение по запрету поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.