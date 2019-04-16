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Еда и мир: перанаканская кухня
Пикантная лакса известна гораздо меньше тайского том-яма, вьетнамского фо-бо и японского рамена. А между тем это вкуснейшее блюдо перанаканской кухни путеводитель Lonely Planet поставил на второе (из десяти) место в списке главных гастрономических опытов 2018 года.
National Geographic Traveler
16 апреля 2019 в 16:08
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Существует три его основных вариации – кисло-сладкая асам-лакса на основе пасты из тамаринда, которую можно попробовать на Пинанге и в Малакке, нежно-сливочная карри-лакса на основе кокосового молока и карри (её ещё называют лакса-лемак), встречающаяся в Индонезии, и придуманная в Сингапуре катонг-лакса с кокосовым молоком, креветками, моллюсками и разрезанной на мелкие кусочки лапшой.
В состав и асам-лаксы, и карри-лаксы, и катонг-лаксы могут входить рыба (обычно макрель), креветки, рыбный или креветочный бульон, лапша (пшеничная или рисовая), а ещё помидоры, красный перец, лук, мята, лайм, имбирь, макадамия, ананас. Асам-лаксу и карри-лаксу едят ложкой и палочками, а катонг-лаксу – только ложкой.