Еда

Еда и мир: перанаканская кухня

Пикантная лакса известна гораздо меньше тайского том-яма, вьетнамского фо-бо и японского рамена. А между тем это вкуснейшее блюдо перанаканской кухни путеводитель Lonely Planet поставил на второе (из десяти) место в списке главных гастрономических опытов 2018 года.
National Geographic Traveler
16 апреля 2019 в 16:08
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  • Еда и мир: перанаканская кухня
    Фото: Singapore Tourism Board
Перанаканами или баба-нёня называют потомков от браков китайских иммигрантов, селившихся в XV–XVII веках на полуострове Малакка и Зондском архипелаге, с жителями Малайзии, Индонезии и Сингапура. Их кухня – настоящий фьюжн азиатских традиций кулинарии: китайские ингредиенты, экзотические специи с островов Юго-Восточной Азии и местная же манера приготовления. Лакса в этом смысле – образцово-показательное блюдо.

Существует три его основных вариации – кисло-сладкая асам-лакса на основе пасты из тамаринда, которую можно попробовать на Пинанге и в Малакке, нежно-сливочная карри-лакса на основе кокосового молока и карри (её ещё называют лакса-лемак), встречающаяся в Индонезии, и придуманная в Сингапуре катонг-лакса с кокосовым молоком, креветками, моллюсками и разрезанной на мелкие кусочки лапшой.

В состав и асам-лаксы, и карри-лаксы, и катонг-лаксы могут входить рыба (обычно макрель), креветки, рыбный или креветочный бульон, лапша (пшеничная или рисовая), а ещё помидоры, красный перец, лук, мята, лайм, имбирь, макадамия, ананас. Асам-лаксу и карри-лаксу едят ложкой и палочками, а катонг-лаксу – только ложкой.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№69, апрель — май 2019).
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СМИ2
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