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Крупнейший в мире подводный ресторан появился в Норвегии
Места забронированы на многие месяцы вперед.
Анастасия Баринова
21 марта 2019 в 17:51
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В 2005 году на Мальдивах открылся первый в мире подводный ресторан Ithaa, а в наши дни принять пищу под водой можно в ОАЭ, Испании и других странах. К этому ряду 21 марта примкнула Норвегия, притом ее подводный ресторан Under стал крупнейшим в мире среди аналогичных. Он расположен на южном побережье, возле живописного поселка Линдеснес (Lindesnes), на глубине 5,5 метра.
«Under» с английского языка переводится как «под (чем-то)», а в норвежском слово означает «чудо». Здание длиной 34 метра, напоминающее скалу, спроектировано норвежским архитектурным бюро Snøhetta. При строительстве использовались экологичные материалы, что позволит зданию стать искусственным рифом.
Через огромное панорамное окно можно наблюдать за подводной жизнью морских обитателей, но тюленей планируется отгонять, поскольку они отпугивают рыбу. В меню – около 20 блюд, и это не только морепродукты, но также птица и мясо. Средний ценник составляет около 200 евро без напитков, плюс в 100 евро обойдется бронирование столика.
Одновременно Under способен обслужить 40 человек, а за год – 12 000, однако попасть туда очень сложно: после появления первой рекламы в феврале 2018 года в ресторан поступило рекордное число заявок. Сейчас можно лишь записаться в лист ожидания, и в очереди около 7,5 тысяч человек.
Посмотрите на подводный музей.
«Under» с английского языка переводится как «под (чем-то)», а в норвежском слово означает «чудо». Здание длиной 34 метра, напоминающее скалу, спроектировано норвежским архитектурным бюро Snøhetta. При строительстве использовались экологичные материалы, что позволит зданию стать искусственным рифом.
Через огромное панорамное окно можно наблюдать за подводной жизнью морских обитателей, но тюленей планируется отгонять, поскольку они отпугивают рыбу. В меню – около 20 блюд, и это не только морепродукты, но также птица и мясо. Средний ценник составляет около 200 евро без напитков, плюс в 100 евро обойдется бронирование столика.
Одновременно Under способен обслужить 40 человек, а за год – 12 000, однако попасть туда очень сложно: после появления первой рекламы в феврале 2018 года в ресторан поступило рекордное число заявок. Сейчас можно лишь записаться в лист ожидания, и в очереди около 7,5 тысяч человек.
Посмотрите на подводный музей.