Еда

5000 продуктов на борту Ковчега Вкуса

Мед народа гурманче из провинции Тапоа, Буркина-Фасо, стал пятитысячной записью в Ковчеге Вкуса — своего рода «красной книге» редких и исчезающих продуктов, пород животных, сортов овощей, фруктов и злаков.
Slow Food
18 марта 2019 в 19:26
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  • 5000 продуктов на борту Ковчега Вкуса
    Мед из провинции Тапоа — центральный продукт в культуре народа гурманче, Буркина-Фасо. Мед присутствует во всех обрядах и праздниках народа. Фото: Slow Food
Ковчег Вкуса был основан в 1996 международной общественной организацией «Слоу Фуд», выступающей в поддержку биоразнообразия, местных традиций питания, производителей полезной еды из более чем 160 стран. Смотрим, какие продукты в него входят.

Донча – ферментированный зеленый чай в виде древней корейской монеты «дон» (с круглым отверстием в центре). Чай хранится до 20 лет.

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Фото: Slow Food

Сыровяленое мясо марала. Оленей для него разводят на горных пастбищах на Алтае, где они питаются более чем 300 видами растений.

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Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова

Алтайский курут – очень твердый копченый сыр. Благодаря особой технологии производства, он практически не портится и не требует особых условий хранения.

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Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова

Романовская овца – одна из лучших пород в мире. Выведена в Ярославской области, почти поголовно истреблена в 1990-е, численность медленно восстанавливается.

Романовская овца.jpg
Фото: Юрий Столповский

Арди-гасна (в переводе с баскского «бараний сыр») – пиренейский горный сыр. Производится круглый год, но самыми вкусными молочными нотами обладает тот, что созрел к весне и к лету.

Пиренейский горный сыр.jpg
Фото: Марко Дель Комуне

Серый украинский скот – почти утраченная древняя порода выносливых и крупных коров, дающих жирное молоко. Работа по спасению породы ведется на Украине и в Западной Сибири.

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Фото: Юрий Столповский

Чеген – популярный алтайский напиток, имеющий ярко выраженный освежающий вкус кислого молока. В качестве закваски используют внутреннюю часть молодой коры ивы.

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Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова

Чок-чок – алтайская сладость из кедровых орехов, молока, меда и талкана – особым образом прожаренного и истолченного ячменя.

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Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова

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