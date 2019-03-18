5000 продуктов на борту Ковчега Вкуса
Донча – ферментированный зеленый чай в виде древней корейской монеты «дон» (с круглым отверстием в центре). Чай хранится до 20 лет.
Фото: Slow Food
Сыровяленое мясо марала. Оленей для него разводят на горных пастбищах на Алтае, где они питаются более чем 300 видами растений.
Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова
Алтайский курут – очень твердый копченый сыр. Благодаря особой технологии производства, он практически не портится и не требует особых условий хранения.
Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова
Романовская овца – одна из лучших пород в мире. Выведена в Ярославской области, почти поголовно истреблена в 1990-е, численность медленно восстанавливается.
Фото: Юрий Столповский
Арди-гасна (в переводе с баскского «бараний сыр») – пиренейский горный сыр. Производится круглый год, но самыми вкусными молочными нотами обладает тот, что созрел к весне и к лету.
Фото: Марко Дель Комуне
Серый украинский скот – почти утраченная древняя порода выносливых и крупных коров, дающих жирное молоко. Работа по спасению породы ведется на Украине и в Западной Сибири.
Фото: Юрий Столповский
Чеген – популярный алтайский напиток, имеющий ярко выраженный освежающий вкус кислого молока. В качестве закваски используют внутреннюю часть молодой коры ивы.
Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова
Чок-чок – алтайская сладость из кедровых орехов, молока, меда и талкана – особым образом прожаренного и истолченного ячменя.
Фото: Яков Рослин, Ольга Пьянкова