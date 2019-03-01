Восток — дело вкусное
Отель Palazzo Versace Dubai – настоящий дворец с интерьерами от Версаче, бассейнами-лагунами с мраморными мозаиками на дне и ландшафтными садами у залива Дубай Крик. Здесь и надо искать аутентичную итальянскую кухню - ее предлагают семь из восьми ресторанов и баров отеля, которыми управляет шеф Марко Легиттимо. Самый впечатляющий из них – роскошный Vanitas: неоренессанcные фрески и каскадные люстры, обитые алым шелком стулья и белоснежные скатерти, фирменная посуда с вензелями Дома и непринужденная итальянская классика в меню – отличное сочетание для по-настоящему красивого обеда или ужина. Особенно хороша домашняя паста и блюда с морепродуктами – одним из главных хитов заведения считаются аньолотти с лобстером и кремом из цуккини. Стоит взять специальное меню Taste of Italy с блюдами из разных итальянских регионов.
Спецпредложение: по вторникам – ужин Serata di Sapori («Вечер вкусов и ароматов») с огромным выбором сыров и закусок-антипасти по специальной цене.
Испанская кухня – Salero Tapas & Bodega
Атмосферный тапас-бар на первом этаже Kempinski Hotel - Mall of the Emirates. Название подразумевает большую и интересную винную карту – и ожидания оправдываются, хотя большое просторное помещение с расписными стенами и спрятанными в плетеные корзины светильниками не очень-то похоже на настоящий тесный погребок-бодегу. Зато еда самая что ни на есть правильная: шеф из Валенсии знает толк в хороших тапас. Помимо них в меню присутствует все, чем славится испанская кухня – есть и паэлья, и тортилья, и гаспаччо, и даже настоящий хамон.
Спецпредложение: по вторникам в тапас-баре – женский день, дамы получают три напитка в подарок и скидку в 30% на все меню (с 20:00 до 23:00), а по средам начиная с 19:30 - фламенко-шоу с живой музыкой и выступлениями танцоров.
Французская кухня – BQ - French Kitchen & Bar
Изысканная брассери работает как маленький телепорт в Париж. Все как надо: и интерьеры, и обслуживание, и меню: луковый суп, салат нисуаз, устрицы фин-де-клер, террин из утиной печени, улитки эскарго, тартар и тарт татен – вечная французская классика в эталонном исполнении. Отдельный шарман - впечатляющий выбор сыров и головокружительное десертное меню.
Спецпредложение: с 21 по 9 марта, в рамках гастрономического фестиваля DFF-2019 по спецпредложению Dining + Show вместе с билетом на легендарное водно-цирковое шоу La Perle by Dragone от постановщика «Цирка дю Солей» (или любом другом ресторане комплекса Al Habtour City, расположенного за углом от здания аква-театра).
Азиатская кухня – Beachcombers
Легкий деревянный павильон с открытой террасой на пляже Jumeirah Beach Hotel предлагает паназиатское меню в формате шведского стола и идеален для семей с детьми: для маленьких гостей здесь есть отдельный буфет kids only, автомат с мороженым, большая игровая и даже небольшой кинозал с непрерывной трансляцией мультфильмов – будет, чем заняться, пока эти скучные взрослые жуют свои спрингроллы и шашлычки-сатей с арахисовым соусом. В меню – главным образом гастрономические стритфуд-хиты из Таиланда, Малайзии и Индонезии, а также европейские блюда, приготовленные на азиатский лад: кокосово-ананасовое тирамису, например, или кекс с панданом и маракуйей. Регулярно проводятся тематические вечера, посвященные кухням и блюдам разных стран Азии.
Спецпредложение: по пятницам и субботам с 13-00 до 16-00 проводятся щедрые бранчи с детской развлекательной программой
Ближневосточная кухня – Al Hadheerah
Гастрономический оазис является частью курорта Bab Al Shams, затерянного среди песков пустыни Руб-аль-Хали и стилизованного под арабский форт. Al Hadhrerah – больше чем просто ресторан: это грандиозное шоу с фейерверками, скачками на верблюдах, танцами живота, фокусами и кружащимися дервишами. Здешний шведский стол правильнее было бы назвать восточным базаром: станции с традиционными аравийскими, ливанскими и берберскими блюдами занимают огромное пространство, чтобы перепробовать все понадобится как минимум тысяча и одна ночь.
Спецпредложение: по вторникам действует акция White Tuesday – скидка 50% на шоу и все меню. Кроме того, большую скидку можно получить по посадочному авиакомпании Emirates.ресторанная неделя, в рамках которой лучшие заведения города предлагают специальное меню по сниженным ценам, ярмарка уличной еды в пешеходном квартале City Walk, выставка Taste of Dubai в Dubai Media City, во время которой самые звездные шефы мира будут проводить открытые мастер-классы, и тур Hidden Gems – список правильных кафе и закусочных, рекомендованных местными жителями. Основной же площадкой праздника живота станет любимый серферами и кайтерами пляж Kite Beach: здесь разместится огромная гурме-зона Swyp Beach Canteen с фудтраками и площадками для гастрономических шоу, концертов и прочих мероприятий.