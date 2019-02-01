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  • Самый маленький парк в мире
    Милл Эндс Парк весной 2011 года.
  • Самый маленький парк в мире
    Демонстрации в самом маленьком парке.
  • Самый маленький парк в мире
Факт

Самый маленький парк в мире

Добро пожаловать в Милл Эндс Парк — самый маленький парк в мире.
Софья Демьянец
1 февраля 2019 в 19:04
8349
Милл Эндс Парк является самым маленьким парком в мире, согласно Книге Рекордов Гиннесса. Его можно увидеть в городе Портленд (США) на пересечении двух улиц. Он имеет форму круга диаметром 0,61 м и площадью 0,3 м². В парке, кроме всевозможной растительности, в разное время можно было увидеть миниатюрные предметы: бассейн с трамплином для бабочек, подковы, колесо обозрения и лепрекона с горшочком золота. Небольшую фигурку в виде этого персонажа ирландского фольклора установили в День Святого Патрика.


 Кстати, по словам создателя Милл Эндс Парка, обозревателя местной газеты Oregon Journal Дика Фагана, именно благодаря лепрекону появился этот парк. По рассказу Фагана, в отверстии на улице, в которое изначально планировалось поставить фонарный столб, он увидел лепрекона. Поймав его, Фаган заработал желание, которое лепрекон должен был исполнить. Дик пожелал собственный парк, однако не уточнил его размер. В итоге лепрекон исполнил желание, превратив отверстие для фонарного столба в самый маленький парк в мире.

Милл Эндс Парк посвящен Дню Святого Патрика, и сегодня вокруг парка проходят фестивали и концерты в честь этого праздника.

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СМИ2
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