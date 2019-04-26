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Наши дни: встреча с северным оленем Фото: Олег Галикаев
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Работники Баргузинского заповедника, 1923 год Фото: Архив ФГБУ «Заповедное подлеморье»
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Современные исследователи, 2018 год Фото: Олег Галикаев
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Перевал ДоппельмаираФото: Олег Галикаев
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Маршрут экспедиции «Тропою Доппельмаира», 2018 год
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Так когда-то выглядела избушка-зимовье у реки Таркулик
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А вот зимовье в наши дни
100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
Больше ста лет назад исследователь Григорий Доппельмайер провел экспедицию в труднодоступных местах Северо-Байкальского района. Его задачей было спасти от исчезновения популяцию соболя. По итогам изысканий Доппельмайера в 1916 году Николай II учредил Баргузинский соболиный заповедник — единственный в России, основанный до революции, он существует и в наши дни. Недавно группа ученых частично повторила маршрут исследователя.
Олег Галикаев
26 апреля 2019 в 13:19
Наши дни, где-то в чаще Баргузинского заповедника. По траве движется небольшой караван из ученых, у всех – походные рюкзаки.
Териолог Вадим Козулин идет впереди группы. «Тропы по которым передвигаются животные, для людей надежнее любой спутниковой системы: всегда приведут к воде, направят к перевалу, не дадут потеряться в лесу...» – говорит Вадим. В тот же момент среди каменных россыпей возникает северный олень. Животное ничуть не пугается ученых: неторопливо обходит чужаков и скрывается за перевалом.
Другая встреча ученых с северным оленем произошла где-то в тех же местах больше сотни лет назад. Вот как описывал ее Григорий Доппельмайер, руководитель той давней экспедиции: «Казалось, никогда гармоничное сочетание цветов животного, освещения и оттенков поверхности почвы и растительности не представляло чего-либо более цельного».
Тогда, летом 1914 года на северо-восточное побережье Байкала прибыла группа ученых с миссией государственной важности: спасти от истребления баргузинского соболя. К началу XX века его популяция сократилась до критического состояния – численность животных на тот момент оценивалась всего в несколько десятков особей.
Операцию по спасению и возглавил Георгий Георгиевич Доппельмаир. Соболиная экспедиция длилась два года, а ее итогом стало создание Баргузинского заповедника: его основали указом Николая II в 1916 году.
Спустя столетие в те же места прибыл новый научный отряд. У современных исследователей была своя задача: оценить глобальные изменения в природе за 100-летний период. Кстати, с популяцией соболей в наши дни уже все хорошо, но на грани исчезновения уже другой зверь – черношапочный сурок (тарбаган).
Главной сложностью экспедиции стала ее автономность: нужно было определить сложность восхождений, количество дней, запасы еды, а еще хорошо ориентироваться в местах, где нет связи, нет толку от GPS и где вот уже сто лет не ступала нога человека. Одним из самых достоверных источников информации для ученых была книга «Соболиный промысел на Северо-Восточном побережье Байкала», изданная в 1926 году по материалам первой баргузинской экспедиции. По плану поход должен был завершиться через 9-12 дней, но участники, исходя из пессимистичных прогнозов, взяли запасов еды на две недели: рюкзаки были забиты до отказа.
За 10 дней исследователи прошли около ста километров по местам, где уже больше века антропогенная нагрузка официально сведена к минимуму. На пути они сделали более 40 подробных научных описаний в области териологии, орнитологии, ботаники и ландшафтоведения. Полученные данные уже обработаны и оформлены в виде интерактивной карты, которую в ближайшее время можно будет увидеть на официальном сайте заповедника.
Экспедиция реализована при поддержке фонда «Озеро Байкал».
Териолог Вадим Козулин идет впереди группы. «Тропы по которым передвигаются животные, для людей надежнее любой спутниковой системы: всегда приведут к воде, направят к перевалу, не дадут потеряться в лесу...» – говорит Вадим. В тот же момент среди каменных россыпей возникает северный олень. Животное ничуть не пугается ученых: неторопливо обходит чужаков и скрывается за перевалом.
Другая встреча ученых с северным оленем произошла где-то в тех же местах больше сотни лет назад. Вот как описывал ее Григорий Доппельмайер, руководитель той давней экспедиции: «Казалось, никогда гармоничное сочетание цветов животного, освещения и оттенков поверхности почвы и растительности не представляло чего-либо более цельного».
Тогда, летом 1914 года на северо-восточное побережье Байкала прибыла группа ученых с миссией государственной важности: спасти от истребления баргузинского соболя. К началу XX века его популяция сократилась до критического состояния – численность животных на тот момент оценивалась всего в несколько десятков особей.
Операцию по спасению и возглавил Георгий Георгиевич Доппельмаир. Соболиная экспедиция длилась два года, а ее итогом стало создание Баргузинского заповедника: его основали указом Николая II в 1916 году.
Спустя столетие в те же места прибыл новый научный отряд. У современных исследователей была своя задача: оценить глобальные изменения в природе за 100-летний период. Кстати, с популяцией соболей в наши дни уже все хорошо, но на грани исчезновения уже другой зверь – черношапочный сурок (тарбаган).
Главной сложностью экспедиции стала ее автономность: нужно было определить сложность восхождений, количество дней, запасы еды, а еще хорошо ориентироваться в местах, где нет связи, нет толку от GPS и где вот уже сто лет не ступала нога человека. Одним из самых достоверных источников информации для ученых была книга «Соболиный промысел на Северо-Восточном побережье Байкала», изданная в 1926 году по материалам первой баргузинской экспедиции. По плану поход должен был завершиться через 9-12 дней, но участники, исходя из пессимистичных прогнозов, взяли запасов еды на две недели: рюкзаки были забиты до отказа.
За 10 дней исследователи прошли около ста километров по местам, где уже больше века антропогенная нагрузка официально сведена к минимуму. На пути они сделали более 40 подробных научных описаний в области териологии, орнитологии, ботаники и ландшафтоведения. Полученные данные уже обработаны и оформлены в виде интерактивной карты, которую в ближайшее время можно будет увидеть на официальном сайте заповедника.
Экспедиция реализована при поддержке фонда «Озеро Байкал».