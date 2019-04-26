  • 100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
    Наши дни: встреча с северным оленем Фото: Олег Галикаев
  • 100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
    Работники Баргузинского заповедника, 1923 год Фото: Архив ФГБУ «Заповедное подлеморье»
  • 100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
    Современные исследователи, 2018 год Фото: Олег Галикаев
  • Перевал Доппельмаира
    Перевал Доппельмаира
    Фото: Олег Галикаев
  • Маршрут экспедиции «Тропою Доппельмаира», 2018 год
    Маршрут экспедиции «Тропою Доппельмаира», 2018 год
  • Так когда-то выглядела избушка-зимовье у реки Таркулик
    Так когда-то выглядела избушка-зимовье у реки Таркулик
  • А вот зимовье в наши дни
    А вот зимовье в наши дни
Экспедиции

100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили

Больше ста лет назад исследователь Григорий Доппельмайер провел экспедицию в труднодоступных местах Северо-Байкальского района. Его задачей было спасти от исчезновения популяцию соболя. По итогам изысканий Доппельмайера в 1916 году Николай II учредил Баргузинский соболиный заповедник — единственный в России, основанный до революции, он существует и в наши дни. Недавно группа ученых частично повторила маршрут исследователя.
Олег Галикаев
26 апреля 2019 в 13:19
Наши дни, где-то в чаще Баргузинского заповедника. По траве движется небольшой караван из ученых, у всех – походные рюкзаки.
  
Териолог Вадим Козулин идет впереди группы. «Тропы по которым передвигаются животные, для людей надежнее любой спутниковой системы: всегда приведут к воде, направят к перевалу, не дадут потеряться в лесу...» – говорит Вадим. В тот же момент среди каменных россыпей возникает северный олень. Животное ничуть не пугается ученых:  неторопливо обходит чужаков и скрывается за перевалом.

Другая встреча ученых с северным оленем произошла где-то в тех же местах больше сотни лет назад. Вот как описывал ее Григорий Доппельмайер, руководитель той давней экспедиции: «Казалось, никогда гармоничное сочетание цветов животного, освещения и оттенков поверхности почвы и растительности не представляло чего-либо более цельного».

Тогда, летом 1914 года на северо-восточное побережье Байкала прибыла группа ученых с миссией государственной важности: спасти от истребления баргузинского соболя. К началу XX века его популяция сократилась до критического состояния – численность животных на тот момент оценивалась всего в несколько десятков особей.
  • 100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
    Баргузинский соболь. Спасен благодаря Григорию Доппельмайеру

Операцию по спасению и возглавил Георгий Георгиевич Доппельмаир. Соболиная экспедиция длилась два года, а ее итогом стало создание Баргузинского заповедника: его основали указом Николая II в 1916 году.

Спустя столетие в те же места прибыл новый научный отряд. У современных исследователей была своя задача: оценить глобальные изменения в природе за 100-летний период. Кстати, с популяцией соболей в наши дни уже все хорошо, но на грани исчезновения уже другой зверь – черношапочный сурок (тарбаган).
  • 100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
    Редкий черношапочный сурок (тарбаган). Сейчас занесен в Красную книгу
  
Главной сложностью экспедиции стала ее автономность: нужно было определить сложность восхождений, количество дней, запасы еды, а еще хорошо ориентироваться в местах, где нет связи, нет толку от GPS и где вот уже сто лет не ступала нога человека. Одним из самых достоверных источников информации для ученых была книга «Соболиный промысел на Северо-Восточном побережье Байкала», изданная в 1926 году по материалам первой баргузинской экспедиции. По плану поход должен был завершиться через 9-12 дней, но участники, исходя из пессимистичных прогнозов, взяли запасов еды на две недели: рюкзаки были забиты до отказа.

За 10 дней исследователи прошли около ста километров по местам, где уже больше века антропогенная нагрузка официально сведена к минимуму. На пути они сделали более 40 подробных научных описаний в области териологии, орнитологии, ботаники и ландшафтоведения. Полученные данные уже обработаны и оформлены в виде интерактивной карты, которую в ближайшее время можно будет увидеть на официальном сайте заповедника.

  • 100 лет назад Доппельмайер провел великую экспедицию. Теперь ее повторили
    Фрагмент карты, составленной во время первой баргузинской экспедиции (1914−1915 годы)


Экспедиция реализована при поддержке фонда «Озеро Байкал».
Обсудить
СМИ2
Инопланетная жизнь нас не достигла: на Землю приземлился странный о…
Инопланетная жизнь нас не достигла: на Землю приземлился странный о…
Тоже интересно
7 самых примечательных заповедников и национальных парков
7 самых примечательных заповедников и национальных парков
Внимание, конкурс! «Красная Поляна. Что это для тебя?»
Внимание, конкурс! «Красная Поляна. Что это для тебя?»