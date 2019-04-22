  • У берегов Карского моря лежит неизвестная немецкая субмарина
    Карское море Фото: Дмитрий Лобусов
  • У берегов Карского моря лежит неизвестная немецкая субмарина
    Фото: Александр
Экспедиции

У берегов Карского моря лежит неизвестная немецкая субмарина

Точные координаты подлодки планируют установить в ходе экспедиции Русского географического общества «Мы идём в Арктику».
National Geographic Россия
22 апреля 2019 в 13:35
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По первым данным, поступившим в РГО, речь идет о немецкой подводной лодке времен Второй мировой войны. Судно находится на побережье Карского моря, близ полуострова Таймыр.

Изначально в экспедиции «Мы идём в Арктику» должны были быть задействованы самолеты АН-2, АН-2 ММ, «Русская Арктика» и «Заря». Теперь, в связи с появившейся информацией о немецкой субмарине, к ним присоединится еще и самолет-амфибия Ч-29, написал на своей странице в ВК один из организаторов экспедиции Игорь Чапалов.

Ожидается, что экспедиция «Мы идём в Арктику» стартует в середине мая в Енисейске. Как пишет Znak.com, ее основные цели – это экологические исследования и очистка арктического побережья от отходов деятельности полярных станций времён СССР, а также сбор исторической информации по освоению Севера. В частности, будет составлен реестр редких экземпляров старинной техники, которые могут стать экспонатами будущего Парка-музея освоения Севера в Красноярске на острове Молокова.

Меж тем возле острове Федье до сих пор находится другая немецкая подлодка тех же времен, которая угрожает экологической катастрофой Северному и Баренцеву морям.

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СМИ2
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