У берегов Карского моря лежит неизвестная немецкая субмарина
Изначально в экспедиции «Мы идём в Арктику» должны были быть задействованы самолеты АН-2, АН-2 ММ, «Русская Арктика» и «Заря». Теперь, в связи с появившейся информацией о немецкой субмарине, к ним присоединится еще и самолет-амфибия Ч-29, написал на своей странице в ВК один из организаторов экспедиции Игорь Чапалов.
Ожидается, что экспедиция «Мы идём в Арктику» стартует в середине мая в Енисейске. Как пишет Znak.com, ее основные цели – это экологические исследования и очистка арктического побережья от отходов деятельности полярных станций времён СССР, а также сбор исторической информации по освоению Севера. В частности, будет составлен реестр редких экземпляров старинной техники, которые могут стать экспонатами будущего Парка-музея освоения Севера в Красноярске на острове Молокова.
Меж тем возле острове Федье до сих пор находится другая немецкая подлодка тех же времен, которая угрожает экологической катастрофой Северному и Баренцеву морям.