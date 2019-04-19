  • Выставка «Дикая природа России» — теперь в Нижнем Новгороде!
    Усатая синица Фото: Светлана Байбекова, участник фотовыставки
  • Выставка «Дикая природа России» — теперь в Нижнем Новгороде!
    Ансамбль танца «Пионерия»
  • Выставка «Дикая природа России» — теперь в Нижнем Новгороде!
    Главный редактор журнала «National Geographic Россия» — Андрей Паламарчук
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Выставка «Дикая природа России» — теперь в Нижнем Новгороде!

18 апреля в Русском музее фотографии состоялось торжественное открытие одноименной выставки журнала «National Geographic Россия».
Фото: Денис Привалов
19 апреля 2019 в 18:00

Уже второй раз Нижегородский музей фотографии принимает «Дикую природу России» в своих стенах. На церемонии открытия выставки со вступительным словом выступил главный редактор журнала «National Geographic Россия» – Андрей Паламарчук. Своими впечатлениями также поделилась директор музея – Тарасова Вера Михайловна: «Замечательная выставка от журнала «National Geographic Россия» уже второй раз в нашем музее. Она пользуется особой популярностью и любовью у всех нижегородцев, особенно у детей. Поэтому мы надеемся, что эта выставка будет не последней!».

  • Выставка

Провел мероприятие обаятельный ведущий Дмитрий Покровский, а развлекал гостей Заслуженный коллектив народного творчества, Образцовый ансамбль танца «Пионерия» под руководством Александра Лезина.

Среди лучших работ конкурса на выставке представлена фотография «Красавка» участника из Нижнего Новгорода – Геннадия Колотина, который, к сожалению, не смог присутствовать на церемонии лично, но все гости отметили его работу.

По окончанию официальной части гостей мероприятия ждал сюрприз: персональная экскурсия от Андрея Паламарчука по лучшим работам фотовыставки. А после – фуршет с фирменными угощениями и напитками от кафе-пекарен «Хлебная лавка» и «Cinnabon».

  • Выставка

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Где? Фотовыставка «Дикая природа России» в Русском музее фотографии (ул. Пискунова, 9а). 

Когда? Понедельник – среда: с 11.00 по 19.00, четверг с 12:00 до 20:00, субота – воскресенье с 11:00 до 17:00. Пятница – выходной.

Сколько? Стоимость входного билета — 150 рублей, льготного – 75 рублей. Дети до 7 лет, члены многодетных семей, ветераны, инвалиды, музейные работники могут посетить выставку бесплатно.

Специальная акция: при предъявлении на кассе смартфона HUAWEI или ключей от автомобиля Ford вы сможете приобрести билет по сниженной цене – 75 рублей.

  • Выставка

После окончания выставки в Нижнем Новгороде яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим регионам России.

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