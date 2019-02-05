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  • «Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге
    Фото: Елена Метла
  • «Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге
    Украсили пространство оригинальные арт-объекты — полигональные фигуры от компании Айра Фото: Елена Метла
  • «Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге
    Участник выставки Станислав Напалкин и его фоторабота «Лесной ковер». Фото: Роман Шампаров
  • «Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге
    Фото: Елена Метла
  • «Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге
    Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук готовится к церемонии открытия. Фото: Роман Шампаров
  • «Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге
    Фото: Роман Шампаров
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«Превзошли все ожидания». Фотовыставка «Дикая природа России 2018» открылась в Санкт-Петербурге

Главная выставка журнала «National Geographic Россия» и Nat-geo.ru проходит в арт-пространстве Лофт проект ЭТАЖИ.
National Geographic Россия
5 февраля 2019 в 20:12
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«Дикая природа России» – флагманский фотоконкурс «National Geographic Россия», по итогам которого лучшие работы отправляются в путешествие по городам страны. В 2018 году на конкурс было представлено более 45 000 фотографий, а для итоговой выставки члены жюри отобрали 163 снимка.

Санкт-Петербург принимает выставку уже в восьмой раз (ни одного пропуска!), но в этом году открытие выставки в Северной столице было особенным. Впервые одного из  победителей фотоконкурса – Александра Рябенького, собравшего целый урожай наград (первое и второе место в номинации «Заповедная Россия», а также второе в номинации «Пейзажи») награждали не в Москве, а в его родном городе.

  • Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук (справа) награждает одного из победителей фотоконкурса Александра Рябенького в его родном городе. Фото: Елена Метла

На открытии выставки выступил главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук, а также директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Васильевна Дукальская. По ее словам, работы, представленные в рамках «Дикой природы России», превзошли все возможные ожидания и поразили своей красотой.

Провел мероприятие обаятельный ведущий Александр Степанцов, а развлекал гостей Санкт-Петербургский бурят-монгольский фольклорный ансамбль песни и танца «Ая-Ганга»: помимо приветственного выступления, танцоры также провели зажигательный мастер-класс, в котором смогли поучаствовать все желающие.

  • Не просто мишка, а главный победитель фотоконкурса 2018 года, которого умельцы из пекарни ПОНЧКОФФ ловко перенесли на сладкое лакомство Фото: Елена Метла
  • Выступление Санкт-Петербургского бурят-монгольского фольклорного ансамбля песни и танца «Ая-Ганга»
    Фото: Елена Метла
  • Ведущий открытия Александр Степанцов Фото: Елена Метла
  • Ребята из сети кофеен Coffee Room работали не покладая зерен. Фото: Елена Метла
  • Вкуснейшие тайяки из одноименного японского кафе Фото: Роман Шампаров
Украсили пространство оригинальные арт-объекты – полигональные фигуры от компании Айра, а самым популярным угощением вечера стали пончики с изображением белого медведя, шагающего по бескрайним заснеженным просторам – это не просто мишка, а главный победитель фотоконкурса 2018 года, которого умельцы из пекарни ПОНЧКОФФ ловко перенесли на сладкое лакомство! Также за угощение гостей отвечала сеть кофеен Coffee Room и японское кафе Тайяки.

Формальные критерии конкурса «Дикая природа России» неизменны из года в год: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Но главный критерий – другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном  – все это присутствует в сильнейших работах, которые собраны в этой выставке.

  • Я водяной, я водяной!
    Я водяной, я водяной!
    Эта работа петербургского фотографа Ольги Гокоевой победила в номинации «Движение в природе» от Ford.

Фотовыставка, которая продлится до 31 марта в Лофт проект ЭТАЖИ (Лиговский проспект, 74), представлена  в 16 номинациях конкурса: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Городские джунгли», «Искусство в природе», «Мобильное фото» при поддержке Huawei и специальная номинации «Движение в природе» от Ford.

График работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.

Стоимость входного билета: 200 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Специальная акция: при предъявлении на кассе смартфона Huawei или ключей от автомобиля Ford вы сможете приобрести билет по сниженной цене – 100 рублей.

После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим регионам России.

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