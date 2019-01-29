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Этот удивительный кадр Валерии Зверевой победил в номинации «Макросъемка» и будет одной из главных жемчужин выставки. Фото: Валерия Зверева
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Фото Авроры над осенней лесотундрой долгое время держалось в числе фаворитов конкурса. Фото: Камиль Нуреев
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Фото, вошедшее в число фаворитов конкурса 2018 года: щенок песца с игрушкой Фото: Григорий Цидулко
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Фото свиристелей, наевшихся забродивших яблок и приступивших к выяснению отношений, победило в номинации «Юные таланты», в которой соревновались фотографы не старше 18 лет. Фото: Екатерина Федотова
Фотовыставка «Дикая природа России 2018» приехала в Санкт-Петербург
1 февраля знаменитая выставка журнала «National Geographic Россия» откроется в арт-пространстве Лофт проект ЭТАЖИ.
National Geographic Россия
29 января 2019 в 20:39
1 февраля выставка «Дикая природа России» приезжает в северную столицу: торжественное открытие пройдет в арт–пространстве Лофт проект ЭТАЖИ. На мероприятии выступит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук, а также другие почетные гости.
Конкурс «Дикая природа России – 2018» проходил на сайте журнала nat-geo.ru с 22 июня по 20 октября. На фотоконкурс, прошедший уже в восьмой раз, было прислано более 45 000 фотографий, сделанных на территории России. Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли 750 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров, имена которых были объявлены на открытии выставки в Москве.
В Санкт-Петербурге экспозиция пройдет с 1 февраля по 31 марта по адресу Лиговский проспект, 74, Лофт проект ЭТАЖИ.
График работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00. Стоимость входного билета – 200 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.
Специальная акция: при предъявлении на кассе смартфона HUAWEI (партнер номинации «Мобильное фото») или ключей от автомобиля Ford (партнер номинации «Движение в природе») цена билета составит 100 рублей.
После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция удивительных работ продолжит путешествие по другим регионам России.
Конкурс «Дикая природа России – 2018» проходил на сайте журнала nat-geo.ru с 22 июня по 20 октября. На фотоконкурс, прошедший уже в восьмой раз, было прислано более 45 000 фотографий, сделанных на территории России. Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли 750 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров, имена которых были объявлены на открытии выставки в Москве.
В Санкт-Петербурге экспозиция пройдет с 1 февраля по 31 марта по адресу Лиговский проспект, 74, Лофт проект ЭТАЖИ.
График работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00. Стоимость входного билета – 200 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.
Специальная акция: при предъявлении на кассе смартфона HUAWEI (партнер номинации «Мобильное фото») или ключей от автомобиля Ford (партнер номинации «Движение в природе») цена билета составит 100 рублей.
После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция удивительных работ продолжит путешествие по другим регионам России.