255
0
В Амстердаме введут налог на кровать для туристов
Новый сбор будет взиматься с путешественников, останавливающихся в отелях и хостелах столицы Нидерландов.
National Geographic Россия
21 мая 2019 в 12:32
Налог на кровать составит три евро с человека, сообщает FVW. Точная дата его введения пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Он станет дополнением к уже имеющемуся туристическому сбору, составляющему 6% от стоимости проживания в городе.
По предварительным расчетам, вырученные с нового сбора средства составят около 100 миллионов евро в год. Деньги будут потрачены на реставрацию исторических зданий и объектов культурного наследия, очистку парков и речных каналов города.
В 2018 году Нидерланды, численность населения которых составляет 17 миллионов человек, посетили 18 миллионов туристов. По прогнозам Netherlands Tourism Board, к 2030 году входящий туристический трафик вырастет до 30 миллионов человек.