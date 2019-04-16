Буйных туристов на Майорке заставят платить штрафы на месте
Принятая мера стала очередной в борьбе с побочными последствиями массового туризма, отмечает «Интерфакс». Другие меры включают запрет на употребление алкоголя на ряде центральных улиц и пляжах Пальмы, запрет на еду на улице с пяти до восьми утра. Штрафы также грозят за хождение топлесс, вандализм и другие нарушения порядка.
«Все эти запреты бесполезны, если плату за нарушения не будут собирать сразу. Туристы должны понимать, что им придется заплатить, а то сейчас они просто смеются над нашей полицией», — считают местные активисты.
Майорка – крупнейший остров расположенного в западной части Средиземного моря испанского архипелага Балеарские острова. Помимо Майорки, в его состав входят такие туристические флагманы как Ибица, Менорка и Форментера. Из года в год архипелаг занимает второе место в Испании по посещаемости среди иностранных туристов, уступая лишь Барселоне. В 2017 году Балеарские острова установили рекорд – свыше 16 миллионов туристов, из которых Мальорка приняла 11,6 миллиона.