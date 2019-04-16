  • Буйных туристов на Майорке заставят платить штрафы на месте
    Полицейский патруль в историческом центре Пальма-де-Майорки, столицы острова Фото: Pixabay
  • Буйных туристов на Майорке заставят платить штрафы на месте
    Практически в каждом уголке Балеарских островов можно увидеть туристов. Большая часть приезжих — немцы и британцы. Фото: Pixabay
Европа

Буйных туристов на Майорке заставят платить штрафы на месте

«Туристы должны понимать, что им придется заплатить, а то сейчас они просто смеются над нашей полицией», — говорят на Балеарских островах.
National Geographic Россия
16 апреля 2019 в 07:30
Власти одного из главных туристических островов Испании устали от туристов, которые получают штрафы за противоправное поведение, а потом просто покидают остров, не оплатив их. Теперь местная полиция получила право не просто выписывать штрафы нарушителям правопорядка, но и сразу отводить их к банкоматам, чтобы те могли сразу оплатить квитанцию, пишет Express.

Принятая мера стала очередной в борьбе с побочными последствиями массового туризма, отмечает «Интерфакс». Другие меры включают запрет на употребление алкоголя на ряде центральных улиц и пляжах Пальмы, запрет на еду на улице с пяти до восьми утра. Штрафы также грозят за хождение топлесс, вандализм и другие нарушения порядка.

«Все эти запреты бесполезны, если плату за нарушения не будут собирать сразу. Туристы должны понимать, что им придется заплатить, а то сейчас они просто смеются над нашей полицией», — считают местные активисты.

Майорка – крупнейший остров расположенного в западной части Средиземного моря испанского архипелага Балеарские острова. Помимо Майорки, в его состав входят такие туристические флагманы как Ибица, Менорка и Форментера. Из года в год архипелаг занимает второе место в Испании по посещаемости среди иностранных туристов, уступая лишь Барселоне. В 2017 году Балеарские острова установили рекорд – свыше 16 миллионов туристов, из которых Мальорка приняла 11,6 миллиона.



Тоже интересно

Турист растворился в кислотном источнике Йеллоустонского парка

Обсудить
СМИ2
Это серьезно: ученые США и России сделали совместное заявление
Это серьезно: ученые США и России сделали совместное заявление
Тоже интересно
Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Едем в ЮАР на подводное сафари!
Едем в ЮАР на подводное сафари!