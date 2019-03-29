Сербия: братское гостеприимство
Начать путешествие по стране можно со столицы – Белграда. Настоящий зеленый оазис, парк Калемегдан, расположен в самом ее центре. Белградская крепость – главный символ парка и сердце Сербии, которая стала свидетелем не одной смены империй. В глубине крепости прячется Ружица – старейшая церковь города, возведенная в XIII веке и с тех пор успевшая побывать мечетью (спасибо османским захватчикам), пороховым складом, и пережить практически полное уничтожение в ходе Первой мировой. В Ружице до сих пор горят люстры, сделанные сербскими солдатами из гильз, корпусов снарядов, фрагментов оружия и других подручных материалов.
Пройдитесь по интерактивным зонам и открытым фотовыставкам, полюбуйтесь светящимися фигурами – и отправляйтесь на смотровую площадку с 14-метровым памятником Победнику. Оттуда открывается ударный вид на Дунайское устье реки Савы и грациозный мост на Ади.
Восхитившись Савой, отправляйтесь к Савве – точнее, к храму святого Саввы, одному из самых знаковых сооружений Белграда. Строительство храма началось в 1894 году на месте сожжения мощей первого сербского архиепископа, в честь которого он и был назван.
Полчаса неспешной прогулки через центр – и вы в Национальном Музее Сербии, который открылся в июне-2018 после 15-летней (!) реконструкции. На трех этажах музея можно увидеть более 400 тысяч экспонатов: от древнейших артефактов до богатой экспозиции художников XI-XX веков. В коллекции музея находятся полотна Рубенса, Пикассо, Рембрандта, Ван Гога; если вам не чужда живопись, то там можно затеряться надолго.
Где остановиться
Metropol Palace, из которого легко добраться пешком до главной площади города и основных достопримечательностей. Отель славится лучшим спа-комплексом в городе, огромным бассейном и несколькими видами бань.
Горнолыжный курорт Копаоник
Сербия открыта и для любителей активного отдыха. Национальный заповедник Копаоник — самый большой горный массив Сербии и огромный горнолыжный курорт с 22 трассами различной сложности. Здесь и простейшие участки для новичков (есть русскоговорящие инструкторы) и детей, и золотая середина, и четыре черные трассы, предназначенные для самых опытных. Длина самой протяженной – 3,5 км, максимальный перепад высоты – 512 метров.
С 18:00 до 22:00 часть трасс закрывается, но на оставшихся включается шикарная подсветка – и ночное катание превращается в отдельный вид искусства.
Горнолыжный курорт Копаоник.
Где остановиться
Чисто территориально мы не нашли ничего удобнее Grand Hotel&Spa Kopaonik, который расположился прямо у подъемников, один из которых ведет к самой высокой точке горнолыжного комплекса. В отеле можно приобрести ски-пасс на все подъемники и взять напрокат необходимое оборудование. Бонус: грандиозный спа-центр с открытым бассейном и джакузи.
Еще
Очевидно, что Сербия – это не только Белград и горнолыжные курорты. Например, за оздоровительным отдыхом едут в Аранджеловец, что в часе езды от Белграда. Главный отель города, Hotel Ivzor, славится своим спа-центром из 10 внутренних и внешних бассейнов с минеральной водой и бесчисленным количеством саун видов саун. Кроме того, отель расположен рядом с территорией одноименного аквапарка, поэтому отлично подойдет для отдыха с семьей в летний период.
Если вам доведется доехать до области Рашка (что было бы прекрасно само по себе), обязательно доберитесь до Жичи – действующего женского монастыря, в 2019 году празднующего 800-летний юбилей. Как и Ружица, монастырь пережил немало черных дней в ходе различных военных конфликтов (от снарядов времен Второй мировой до натовских бомбежек в 1999. Тем не менее Жича выстояла и сегодня остается одним из крупнейших монастырей страны.
Еще одно важнейшее историческое место Сербии – это гора Опленац, включающая ландшафтно-архитектурный, религиозный и исторический комплекс, центром которого является Храм Святого Георгия Победоносца. В Храме находится склеп с 39 гробницами, где захоронены члены династии Карагеоргиевичей. Мозаичная роспись храма уникальна своей палитрой – более 15 тысяч (!) оттенков.
Храм Святого Георгия Победоносца, крипта династии Карагеоргиевичей.
Еда
Невозможно приехать в Сербию и не погрузиться в разнообразие местной кухни. Рекомендуем попробовать национальные блюда чевапчичи (жареные колбаски из перемолотого мяса), плескавицу (плоская котлета из рубленного мяса), айвар (овощная икра из красного болгарского перца). Очень хороши и рыбные блюда, особенно копченая форель и стейки из лосося.
Главный напиток Сербии – кофе. В среднем, его пьют по 5-6 раз в день. Не нужно искать определённую кофейню: сваренный в турке напиток будет вкусным в любом заведении.
Ракию Сербия запатентовала за собой как товарный знак. Это крепкий алкогольный напиток, без которого не обходится ни одно застолье. Помимо классической сливы, ракию делают из груши, яблок, абрикоса, винограда, айвы.
Как долететь: Из Москвы в Белград регулярно летают «Аэрофлот» и Air Serbia. Также периодически встречаются рейсы Red Wings.
Валюта: динар (0,62 рубля)Виза: на срок до 30 дней гражданам РФ не нужна