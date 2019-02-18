Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Верона без Джульетты
  • Верона без Джульетты
    Площадь Синьори
  • Верона без Джульетты
    Вид на Верону из отеля Due Torri
Европа

Верона без Джульетты

Уютная Верона — идеальное место для короткого романтического побега. Дело не в Ромео и Джульетте: просто размеры Вероны позволяют спокойно освоить ее за уикенд.
Евгения Махина
18 февраля 2019 в 19:07
9
Чтобы не терять времени на передвижения, селиться нужно в сердце citta antica – древнего города, который с трех сторон обнимает излучина реки Адидже. Прекрасный вариант – входящий в The Leading Hotels of the Worldотель Due Torri на площади святой Анастасии во дворце XIV века, со штофными обоями, мраморными статуями в лобби и самой обаятельной в городе террасой на крыше. Есть риск опоздать на завтрак, наблюдая из номера, как голуби возятся в краснокирпичных башнях церкви, а по переулку на бреющем полете носятся чайки; зато до всех главных мест, где надо побывать в Вероне – рукой подать.

ГУЛЯТЬ

Входя в старый город, первым делом вы окажетесь на пьяцца Бра со знаменитой Ареной, прекрасно сохранившимся римским амфитеатром. 

Арена Вероны.jpg

Лучшая пицца в городе, кстати, именно тут, в Pizzeria Leon d’Oro (от 5 до 10 евро, в зависимости от затейливости вашей пиццы). По главной шопинг-улице, via  Mazzini, минут за десять выйдете к пьяцца делле Эрбе – это рыночная площадь дивной красоты: башня с часами и венецианский лев святого Марка на колонне. На рынок особенно не смотрите, там продаются все больше китайские сувениры и дурацкие свитеры, а вот на углу рядом со львом осмотритесь и увидите одну из лучших в городе джелатерий – Amorino. Сорбет из сицилийских апельсинов – неземной, а сверху на рожок еще водрузят пирожное-макарун.

Перед закатом надо переходить Адидже по выгнутому мосту Ponte Pietra и оттуда взбираться на холм Piazzale Castel San Pietro над развалинами еще одного римского театра. Лучшего вида на крыши и колокольни Вероны не найти нигде – стоит своей сотни ступенек. Подняться, впрочем, можно и на фуникулере, но в пять вечера он перестает работать. Если ужинать хочется тоже с видом, направляйтесь в Piper, ресторан на холме с прекрасной кухней, открытой террасой и танцами (иногда).

СМОТРЕТЬ

Дойдите до базилики San Zeno, гулкой и пустой, с ободранными фресками – из штукатурки тут и там проступают чудом сохранившиеся лики. Сан Дзено – это покровитель Вероны святой Зенон, выходец из северной Африки и бывший веронский епископ в IV веке. Его останки покоятся в крипте базилики в хрустальном гробу, а веселая мраморная статуя, «смеющийся Дзено», внушает к «черному епископу» самую живую симпатию. Великолепный триптих в алтаре создан Андреа Мантенья.

  • Верона без Джульетты
    Фото: Rick Lighthelm / Flickr.com

Вообще, ходить по базиликам в Вероне интереснее, чем по музеям – в замке Кастельвеккьо, например, в основном третьестепенное «страдающее средневековье», зато в Дуомо – единственный в Вероне Тициан, а в церкви святой Анастасии – сказочные «Святой Георгий и принцесса» Пизанелло.

ПИТЬ

Аперитиво – главное слово северной Италии. «Южане пьют вино за едой», – рассказывает Паола, наша новая знакомая из энотеки, – и очень удивляются, что мы после работы идем не домой, а на аперитиво, и за первым бокалом апероль-шприца следует второй и третий, и к ужину мы уже чувствуем себя вполне отдохнувшими».

Аперитивить в Вероне нужно, и не только с помощью апероля. Долины Вальполичелла и Вальпантена, где выращивают виноград для знаменитого амароне, от Вероны в двух шагах – и если вы не готовы разоряться на бутылку именитого вина, надо просто приходить в энотеку и пробовать все. В Simposio, например, есть крошечные дегустационные порции – можно за 15 евро продегустировать 4-5 великолепных вин, должно хватить, чтобы составить представление. Если же у вас есть время и силы, стоит выбраться на полдня в тур на винодельню и там же пообедать в остерии. Крайне рекомендуется, например, Osteria Numero Uno в Сант-Амброджио делла Вальполичелла – тут подают традиционную для Венето конину (pastissada de caval), говяжьи щечки в амароне с полентой и тыквенные ньокки.

  • Верона без Джульетты
    Osteria Numero Uno

Если коктейли вам ближе вина, ищите спикизи-бар The Soda Jerk рядом с мостом Ponte Nuovo или переполненный, шумный Archivio на via Rosa – тут половина публики оккупирует улицу, за неимением места внутри, а коктейли называются, среди прочих, Odessa Beach, Brexit и Mexican Cartel. Только они и могут служить оправданием, если потом вы все-таки пойдете к дому Джульетты трогать вышеозначенную Джульетту за бронзовую грудь.

Тоже интересно

Легендарные люксы, названные в честь своих знаменитых гостей

Обсудить
СМИ2
Суровый военный пёс впервые в жизни встретился с котёнком
Суровый военный пёс впервые в жизни встретился с котёнком
Тоже интересно
В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно