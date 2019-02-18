Верона без Джульетты
ГУЛЯТЬ
Входя в старый город, первым делом вы окажетесь на пьяцца Бра со знаменитой Ареной, прекрасно сохранившимся римским амфитеатром.
Лучшая пицца в городе, кстати, именно тут, в Pizzeria Leon d’Oro (от 5 до 10 евро, в зависимости от затейливости вашей пиццы). По главной шопинг-улице, via Mazzini, минут за десять выйдете к пьяцца делле Эрбе – это рыночная площадь дивной красоты: башня с часами и венецианский лев святого Марка на колонне. На рынок особенно не смотрите, там продаются все больше китайские сувениры и дурацкие свитеры, а вот на углу рядом со львом осмотритесь и увидите одну из лучших в городе джелатерий – Amorino. Сорбет из сицилийских апельсинов – неземной, а сверху на рожок еще водрузят пирожное-макарун.
Перед закатом надо переходить Адидже по выгнутому мосту Ponte Pietra и оттуда взбираться на холм Piazzale Castel San Pietro над развалинами еще одного римского театра. Лучшего вида на крыши и колокольни Вероны не найти нигде – стоит своей сотни ступенек. Подняться, впрочем, можно и на фуникулере, но в пять вечера он перестает работать. Если ужинать хочется тоже с видом, направляйтесь в Piper, ресторан на холме с прекрасной кухней, открытой террасой и танцами (иногда).
СМОТРЕТЬ
Дойдите до базилики San Zeno, гулкой и пустой, с ободранными фресками – из штукатурки тут и там проступают чудом сохранившиеся лики. Сан Дзено – это покровитель Вероны святой Зенон, выходец из северной Африки и бывший веронский епископ в IV веке. Его останки покоятся в крипте базилики в хрустальном гробу, а веселая мраморная статуя, «смеющийся Дзено», внушает к «черному епископу» самую живую симпатию. Великолепный триптих в алтаре создан Андреа Мантенья.
Вообще, ходить по базиликам в Вероне интереснее, чем по музеям – в замке Кастельвеккьо, например, в основном третьестепенное «страдающее средневековье», зато в Дуомо – единственный в Вероне Тициан, а в церкви святой Анастасии – сказочные «Святой Георгий и принцесса» Пизанелло.
ПИТЬ
Аперитиво – главное слово северной Италии. «Южане пьют вино за едой», – рассказывает Паола, наша новая знакомая из энотеки, – и очень удивляются, что мы после работы идем не домой, а на аперитиво, и за первым бокалом апероль-шприца следует второй и третий, и к ужину мы уже чувствуем себя вполне отдохнувшими».
Аперитивить в Вероне нужно, и не только с помощью апероля. Долины Вальполичелла и Вальпантена, где выращивают виноград для знаменитого амароне, от Вероны в двух шагах – и если вы не готовы разоряться на бутылку именитого вина, надо просто приходить в энотеку и пробовать все. В Simposio, например, есть крошечные дегустационные порции – можно за 15 евро продегустировать 4-5 великолепных вин, должно хватить, чтобы составить представление. Если же у вас есть время и силы, стоит выбраться на полдня в тур на винодельню и там же пообедать в остерии. Крайне рекомендуется, например, Osteria Numero Uno в Сант-Амброджио делла Вальполичелла – тут подают традиционную для Венето конину (pastissada de caval), говяжьи щечки в амароне с полентой и тыквенные ньокки.
Если коктейли вам ближе вина, ищите спикизи-бар The Soda Jerk рядом с мостом Ponte Nuovo или переполненный, шумный Archivio на via Rosa – тут половина публики оккупирует улицу, за неимением места внутри, а коктейли называются, среди прочих, Odessa Beach, Brexit и Mexican Cartel. Только они и могут служить оправданием, если потом вы все-таки пойдете к дому Джульетты трогать вышеозначенную Джульетту за бронзовую грудь.
Перед закатом надо переходить Адидже по выгнутому мосту Ponte Pietra и оттуда взбираться на холм Piazzale Castel San Pietro над развалинами еще одного римского театра. Лучшего вида на крыши и колокольни Вероны не найти нигде — стоит своей сотни ступенек. Подняться, впрочем, можно и на фуникулере, но в пять вечера он перестает работать. Если ужинать хочется тоже с видом, направляйтесь в Piper, ресторан на холме с прекрасной кухней, открытой террасой и танцами (иногда).
СМОТРЕТЬ
Дойдите до базилики San Zeno, гулкой и пустой, с ободранными фресками — из штукатурки тут и там проступают чудом сохранившиеся лики. Сан Дзено — это покровитель Вероны святой Зенон, выходец из северной Африки и бывший веронский епископ в IV веке. Его останки покоятся в крипте базилики в хрустальном гробу, а веселая мраморная статуя, «смеющийся Дзено», внушает к «черному епископу» самую живую симпатию. Великолепный триптих в алтаре создан Андреа Мантенья.
Вообще, ходить по базиликам в Вероне интереснее, чем по музеям — в замке Кастельвеккьо, например, в основном третьестепенное «страдающее средневековье», зато в Дуомо — единственный в Вероне Тициан, а в церкви святой Анастасии — сказочные «Святой Георгий и принцесса» Пизанелло.
ПИТЬ
Аперитиво — главное слово северной Италии. «Южане пьют вино за едой», — рассказывает Паола, наша новая знакомая из энотеки, — и очень удивляются, что мы после работы идем не домой, а на аперитиво, и за первым бокалом апероль-шприца следует второй и третий, и к ужину мы уже чувствуем себя вполне отдохнувшими».
Аперитивить в Вероне нужно, и не только с помощью апероля. Долины Вальполичелла и Вальпантена, где выращивают виноград для знаменитого амароне, от Вероны в двух шагах — и если вы не готовы разоряться на бутылку именитого вина, надо просто приходить в энотеку и пробовать все. В Simposio, например, есть крошечные дегустационные порции — можно за 15 евро продегустировать 4−5 великолепных вин, должно хватить, чтобы составить представление. Если же у вас есть время и силы, стоит выбраться на полдня в тур на винодельню и там же пообедать в остерии. Крайне рекомендуется, например, Osteria Numero Uno в Сант-Амброджио делла Вальполичелла — тут подают традиционную для Венето конину (pastissada de caval), говяжьи щечки в амароне с полентой и тыквенные ньокки.
Если коктейли вам ближе вина, ищите спикизи-бар The Soda Jerk рядом с мостом Ponte Nuovo или переполненный, шумный Archivio на via Rosa — тут половина публики оккупирует улицу, за неимением места внутри, а коктейли называются, среди прочих, Odessa Beach, Brexit и Mexican Cartel. Только они и могут служить оправданием, если потом вы все-таки пойдете к дому Джульетты трогать вышеозначенную Джульетту за бронзовую грудь.