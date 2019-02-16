Выходные в Риме: маршрут по главным точкам силы великого города
Колоссальный плюс Рима – компактность, с которой расположены большинство его главных точек силы. Качайте карту местности для офлайн-режима (подойдут и Google Maps, и Maps.me) и при должной любви к пешим маршрутам уже за первый день успеете увидеть большую часть из того, что помнится по десяткам фильмов и тысячам фотографий.
День 1: Витториано, Колизей, Форум, фонтан Треви, Кампо-деи-Фиори
Начинать знакомство с Римом нужно с самого центра – районов Термини, Треви и Монти. С точки зрения туристической привлекательности сам Термини – район спорный, поскольку там расположен одноименный городской вокзал, на который вы, скорее всего, и прибудете из аэропорта. Поэтому в данном случае Термини – ваша стартовая точка. Впрочем, и здесь есть на что посмотреть – например, базилика Святой Пракседы (Santa Prassede).
От Санта Прасседе рукой подать до не менее яркой базилики Санта-Мария Маджоре, и уже от нее можно двигаться к главному. 15, максимум 20 минут пешком на запад через Via Panisperna – и вы на Венецианской площади, на которой высится одно из самых грандиозных и спорных сооружений итальянской столицы. При слове «Витториано» римляне-консерваторы корчат кислую мину и кидаются метафорами вида «вставная челюсть» или «пишущая машинка». В каком-то смысле их можно понять: для них монумент, построенный на стыке 19-20 веков, не более чем пафосный новодел, одним фактом своего существования оскорбляющий тысячи лет истории Вечного города. По факту же Витториано, грандиозный гимн римскому ампиру, производит ошеломляющий эффект. Особенно, если смотреть на него с расстояния около ста метров – так лучше виден масштаб задумки Джузеппе Саккони.
Сделав селфи на фоне Витториано, обходите здание по левой стороне и двигайтесь вперед по Via dei Fori Imperiali. В общем-то, этот совет даже излишний – вы поймете куда идти, просто следуя за огромным потоком. Ведь уже через минуту-другую вы увидите приближающийся Колизей.
Посещение одной из самых узнаваемых достопримечательностей планеты – бесспорное туристическое клише. Впрочем, клише есть не что иное как проверенная временем истина, которая и превратилась в клише (читай: штамп) ровно потому что она – настоящая и оттого расхожая. Если вы в Риме впервые, то Колизей – это абсолютный must-see, поскольку мало какое архитектурное сооружение способно произвести соразмерное впечатление. Если вы окажетесь у Колизея днем, то больше проникнетесь суровой магией древности, зато вечером ненавязчивая золотистая подсветка придает 2000-летним стенам загадочный шарм.
Italia Excursion, они не отвечают на вопросы, не травят лихие байки и вряд ли смогут подстроиться под ваш темп передвижения.
Обратный путь из Колизея поведет вас в римский Форум, один из древнейших районов Европы. На своем веку (точнее, многих веках) он повидал народные рынки и судилища, спортивные арены и резиденции самой большой знати, гладиаторские бои и выборные площадки. Бродить по руинам Форума в одиночку имеет смысл только в том случае, если вы эксперт в римской истории – в противном случае вы просто намотаете Х километров, не узнав множества интереснейших деталей, окружающих вас на каждом шагу. Впрочем, если вы оказались в Форуме после экскурсии в Колизее, скорее всего, вас сопровождает тот же гид – а значит, без информационной подпитки вы не останетесь. Конечной точкой, скорее всего, станет обзорная площадка, на которой, если повезет, удастся сделать фотосессию с одной из громадных чаек, что обожают попозировать перед камерами.
сотни евро штрафа. Лучше бросьте туда монетку на удачу, а заодно поможете Риму пополнить казну – каждый год городские службы извлекают со дна Треви весьма внушительную сумму.
Наградив архитектурный ансамбль Треви заслуженным евро, выходите на Via Delle Muratte и двигайтесь на юго-запад. Через 15 минут вы окажетесь на площади Кампо-деи-Фьори, что с раннего утра и до первой половины дня принимает лучший римский продуктовый рынок, а вечером превращается в одно из главных тусовочных мест города. Площадь окружена тремя эффектными дворцами, а в самом ее центре установлен памятник сожженному на ней в 1600 году Джордано Бруно.
День 2: Ватикан
Вне зависимости от степени вашей увлеченности искусством, музеи Ватикана – это must-see того же масштаба, что и Колизей. Если ваше римское воскресенье оказалось последним воскресеньем месяца, то вам повезло – в этот день вход в музеи бесплатный*. Разумеется, это влечет за собой соответствующие сложности: желающих попасть в одну из главных мировых цитаделей искусства на халяву – целая армия. Вход открывается в 9:00, но оказаться там лучше заранее, чтобы хоть как-то сократить время ожидания в очереди.
По факту в Ватикане и его музеях можно и должно провести не день, а неделю. Вливаться в группу с гидом или идти самостоятельно – решать вам, поскольку у обеих опций есть свои «за» и «против». Первый вариант обеспечит пресловутую информационную подпитку, но заставит вас подстраиваться под ритм гида, которому нужно уложиться в полтора-два часа – и вы будете пулей лететь по залам, толком не имея возможности остановиться. А эта возможность, скорее всего, понадобится: в станцах с картинами Рафаэля вам захочется провести полноценные полчаса, даже если вы в принципе равнодушны к живописи, не говоря уже о визите в Сикстинскую капеллу.
Бонус: основанная в XVI веке галерея географических карт. Это 120-метровый коридор, стены которого расписаны географическими картами, отображающими подконтрольные Папе владения, и сценами военных баталий. Детализация и точность этих карт просто не укладываются в голове – это же XVI век, черт возьми! Впрочем, попав в галерею, первым делом вы остолбенеете от ее потолка – простирающейся на 120 метров золотой полосы ослепительной красоты.
Если же представить, что в музеи Ватикана вы не попали (претит само слово «музеи», не захотели стоять в очереди – что угодно), Ватикан сам по себе пройти мимо вас все равно не должен. Во-первых, это возможность сделать ударное комбо и побывать во втором государстве (кстати, самом маленьком в мире), по сути не покидая пределы первого. Во-вторых, в великий собор Святого Петра можно попасть без захода в музеи – а уж открывающийся с его вершины вид завораживает не меньше шедевров мирового искусства.
Где остановиться (и поесть)
Единственный римский ресторан с тремя звездами Мишлен находится на третьем этаже 5-звездочного отеля Rome Waldorf Astoria Cavalieri, из номеров которого открывается выдающийся вид на город и купол собора Святого Петра. В La Pergola царит Хайнц Бек – немецкий шеф с итальянской выучкой и, собственно, тремя звездами Мишлен, которые он успешно защищает 15 (!) лет подряд. Глядя на приготовленные под его руководством блюда, ловишь себя на мысли, что осквернять их вилкой и ножом просто грешно – хочется заключить в рамку и повесить на стену. Впрочем, пересилить в себе эстета-визуала все же стоит – на вкус они не менее восхитительны. Если же мишленовская кухня по тем или иным причинам не входит в ваши планы, можно заказать в номер совершенно волшебную пиццу, приготовленную в дровяной печи.
*если последнее воскресенье месяца не совпадает с Пасхой, 29 июня (день святых Петра и Павла), 25 декабря и 26 декабря (Рождество).
От Санта Прасседе рукой подать до не менее яркой базилики Санта-Мария Маджоре, и уже от нее можно двигаться к главному. 15, максимум 20 минут пешком на запад через Via Panisperna — и вы на Венецианской площади, на которой высится одно из самых грандиозных и спорных сооружений итальянской столицы. При слове «Витториано» римляне-консерваторы корчат кислую мину и кидаются метафорами вида «вставная челюсть» или «пишущая машинка». В каком-то смысле их можно понять: для них монумент, построенный на стыке 19−20 веков, не более чем пафосный новодел, одним фактом своего существования оскорбляющий тысячи лет истории Вечного города. По факту же Витториано, грандиозный гимн римскому ампиру, производит ошеломляющий эффект. Особенно, если смотреть на него с расстояния около ста метров — так лучше виден масштаб задумки Джузеппе Саккони.
Сделав селфи на фоне Витториано, обходите здание по левой стороне и двигайтесь вперед по Via dei Fori Imperiali. В общем-то, этот совет даже излишний — вы поймете куда идти, просто следуя за огромным потоком. Ведь уже через минуту-другую вы увидите приближающийся Колизей.
Посещение одной из самых узнаваемых достопримечательностей планеты — бесспорное туристическое клише. Впрочем, клише есть не что иное как проверенная временем истина, которая и превратилась в клише (читай: штамп) ровно потому что она — настоящая и оттого расхожая. Если вы в Риме впервые, то Колизей — это абсолютный must-see, поскольку мало какое архитектурное сооружение способно произвести соразмерное впечатление. Если вы окажетесь у Колизея днем, то больше проникнетесь суровой магией древности, зато вечером ненавязчивая золотистая подсветка придает 2000-летним стенам загадочный шарм.
Italia Excursion, они не отвечают на вопросы, не травят лихие байки и вряд ли смогут подстроиться под ваш темп передвижения.
Обратный путь из Колизея поведет вас в римский Форум, один из древнейших районов Европы. На своем веку (точнее, многих веках) он повидал народные рынки и судилища, спортивные арены и резиденции самой большой знати, гладиаторские бои и выборные площадки. Бродить по руинам Форума в одиночку имеет смысл только в том случае, если вы эксперт в римской истории — в противном случае вы просто намотаете Х километров, не узнав множества интереснейших деталей, окружающих вас на каждом шагу. Впрочем, если вы оказались в Форуме после экскурсии в Колизее, скорее всего, вас сопровождает тот же гид — а значит, без информационной подпитки вы не останетесь. Конечной точкой, скорее всего, станет обзорная площадка, на которой, если повезет, удастся сделать фотосессию с одной из громадных чаек, что обожают попозировать перед камерами.
сотни евро штрафа. Лучше бросьте туда монетку на удачу, а заодно поможете Риму пополнить казну — каждый год городские службы извлекают со дна Треви весьма внушительную сумму.
Наградив архитектурный ансамбль Треви заслуженным евро, выходите на Via Delle Muratte и двигайтесь на юго-запад. Через 15 минут вы окажетесь на площади Кампо-деи-Фьори, что с раннего утра и до первой половины дня принимает лучший римский продуктовый рынок, а вечером превращается в одно из главных тусовочных мест города. Площадь окружена тремя эффектными дворцами, а в самом ее центре установлен памятник сожженному на ней в 1600 году Джордано Бруно.
День 2: Ватикан
Вне зависимости от степени вашей увлеченности искусством, музеи Ватикана — это must-see того же масштаба, что и Колизей. Если ваше римское воскресенье оказалось последним воскресеньем месяца, то вам повезло — в этот день вход в музеи бесплатный*. Разумеется, это влечет за собой соответствующие сложности: желающих попасть в одну из главных мировых цитаделей искусства на халяву — целая армия. Вход открывается в 9:00, но оказаться там лучше заранее, чтобы хоть как-то сократить время ожидания в очереди.
По факту в Ватикане и его музеях можно и должно провести не день, а неделю. Вливаться в группу с гидом или идти самостоятельно — решать вам, поскольку у обеих опций есть свои «за» и «против». Первый вариант обеспечит пресловутую информационную подпитку, но заставит вас подстраиваться под ритм гида, которому нужно уложиться в полтора-два часа — и вы будете пулей лететь по залам, толком не имея возможности остановиться. А эта возможность, скорее всего, понадобится: в станцах с картинами Рафаэля вам захочется провести полноценные полчаса, даже если вы в принципе равнодушны к живописи, не говоря уже о визите в Сикстинскую капеллу.
Бонус: основанная в XVI веке галерея географических карт. Это 120-метровый коридор, стены которого расписаны географическими картами, отображающими подконтрольные Папе владения, и сценами военных баталий. Детализация и точность этих карт просто не укладываются в голове — это же XVI век, черт возьми! Впрочем, попав в галерею, первым делом вы остолбенеете от ее потолка — простирающейся на 120 метров золотой полосы ослепительной красоты.
Если же представить, что в музеи Ватикана вы не попали (претит само слово «музеи», не захотели стоять в очереди — что угодно), Ватикан сам по себе пройти мимо вас все равно не должен. Во-первых, это возможность сделать ударное комбо и побывать во втором государстве (кстати, самом маленьком в мире), по сути не покидая пределы первого. Во-вторых, в великий собор Святого Петра можно попасть без захода в музеи — а уж открывающийся с его вершины вид завораживает не меньше шедевров мирового искусства.
Где остановиться (и поесть)
Единственный римский ресторан с тремя звездами Мишлен находится на третьем этаже 5-звездочного отеля Rome Waldorf Astoria Cavalieri, из номеров которого открывается выдающийся вид на город и купол собора Святого Петра. В La Pergola царит Хайнц Бек — немецкий шеф с итальянской выучкой и, собственно, тремя звездами Мишлен, которые он успешно защищает 15 (!) лет подряд. Глядя на приготовленные под его руководством блюда, ловишь себя на мысли, что осквернять их вилкой и ножом просто грешно — хочется заключить в рамку и повесить на стену. Впрочем, пересилить в себе эстета-визуала все же стоит — на вкус они не менее восхитительны. Если же мишленовская кухня по тем или иным причинам не входит в ваши планы, можно заказать в номер совершенно волшебную пиццу, приготовленную в дровяной печи.
*если последнее воскресенье месяца не совпадает с Пасхой, 29 июня (день святых Петра и Павла), 25 декабря и 26 декабря (Рождество).