Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: финал
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: финал
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: финал
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: финал
    Фото: Андрей Голузенков
Свобода. Кофе. Приключения

От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: финал

Заключительная история из серии приключений команды брюеров, отправившихся в путешествие от Калининграда до Камчатки, чтобы увидеть настоящую Россию и рассказать о деле своей жизни. Завершаем рубрику Камчаткой и кофе на краю света!
Партнерский материал
5 февраля 2019 в 16:54
38
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА 
Количество участников: 4 
Количество городов: 16 
Точка старта: Калининград 
Пункт назначения: Камчатка 
Ориентировочная дистанция: 16 000 километров 
Ориентировочное время в пути: 70 дней 
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»
Карта.jpg

Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года. 

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ПРОЕКТ И КТО ТАКИЕ БРЮЕРЫ

О том, что осталось за кадром, смотрите и читайте в соцсетях:
Instagram: instagram.com/busstationproject/
Facebook: facebook.com/busstationproject
ВКонтакте: vk.com/busstationproject
Одноклассники: ok.ru/group/55037618094326 
Instagram «Volkswagen Россия»: instagram.com/volkswagencvrussia/
Facebook «Volkswagen Россия»: facebook.com/volkswagencvrussia/

Тоже интересно

Ярость медоеда: мать спасает детеныша от леопарда

Обсудить
СМИ2
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Тоже интересно
Пересадка в Дубае: что успеть посмотреть за несколько часов
Пересадка в Дубае: что успеть посмотреть за несколько часов
Смертельная битва: тигрица против леопарда
Смертельная битва: тигрица против леопарда