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Свобода. Кофе. Приключения

От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: Хабаровск

Nat-geo.ru продолжает рассказывать о приключениях команды брюеров, отправившихся в путешествие от Калининграда до Камчатки, чтобы увидеть настоящую Россию и рассказать о деле своей жизни. В новом выпуске -Дальний Восток.
Партнерский материал
1 февраля 2019 в 20:02
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: Хабаровск
    Фото: Андрей Голузенков
В этом выпуске:
- иволгинский дацан;
- буддизм;
- остров Русский;
- sup and surf.

КРАТКИЙ ПРАВОЧНИК ПРОЕКТА 
Количество участников: 4 
Количество городов: 16 
Точка старта: Калининград 
Пункт назначения: Камчатка 
Дистанция: 16 000 километров 
Ориентировочное время в пути: 70 дней 
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»
Карта.jpg

Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года. 

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ПРОЕКТ И КТО ТАКИЕ БРЮЕРЫ

О том, что осталось за кадром, смотрите и читайте в соцсетях:
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Instagram «Volkswagen Россия»: instagram.com/volkswagencvrussia/
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