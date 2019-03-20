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Ядовитый питохуи: опасное пернатое
Батрахотоксин — вот оружие питохуи!
Софья Демьянец
20 марта 2019 в 19:54
Обитающие в тропических лесах Новой Гвинеи дроздовые мухоловки, или питохуи (Pitohui) – одни из немногих ядовитых птиц на планете. Их кожа и перья покрыты батрахотоксином, чрезвычайно сильным природным ядом. Его выделяют железы птиц, расположенные в основном на брюшной стороне тела.
Согласно одной из гипотез, питохуи вырабатывает яд, поедая жуков из рода Choresine. Ими же, вероятно, предпочитают лакомиться и лягушки-древолазы, чья кожа покрыта батрахотоксином (кстати, именно такую защиту выработали ужасные листолазы – одни из самых ядовитых существ на планете).
Похоже, благодаря яду птица неуязвима для хищников и паразитов. Впрочем, для человека ее прикосновение не смертельно опасно, если яд не попадет в кровоток.
Согласно одной из гипотез, питохуи вырабатывает яд, поедая жуков из рода Choresine. Ими же, вероятно, предпочитают лакомиться и лягушки-древолазы, чья кожа покрыта батрахотоксином (кстати, именно такую защиту выработали ужасные листолазы – одни из самых ядовитых существ на планете).
Похоже, благодаря яду птица неуязвима для хищников и паразитов. Впрочем, для человека ее прикосновение не смертельно опасно, если яд не попадет в кровоток.