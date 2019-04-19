Мост-динозавр: полезное украшение Токио
Вскоре эту магистраль облюбовали стритрейсеры, устраивавшие на ней нелегальные скоростные гонки члены. Через некоторое время эту трассу переименовали в Bayshore Route.
В 2002 году началось строительство дублирующей автодороги, которая также пролегала через Токийский залив и, как и Bayshore Route, располагали системой мостов и тоннелей. Техническим украшением новой трассы стал мост «Токийские ворота», открытый в 2012 году. Из-за своеобразного силуэта мост прозвали «Динозавр».
Четырёхполосный Tokyo Gate Bridge длиной более 2,6 км и высотой 87,8 м предназначен не только для автомобилистов. На нем есть пешеходные дорожки и обзорная площадка, с которой открывается вид на токийский порт, телебашню Sky Tree, а в ясную погоду даже и на гору Фудзи.