  • Мост-динозавр: полезное украшение Токио
    Фото: pxhere.com
  • Мост-динозавр: полезное украшение Токио
    Фото: pxhere.com
Азия

Мост-динозавр: полезное украшение Токио

Помимо своей практической ценности, Tokyo Gate Bridge стал еще и одной из точек притяжения туристов, приезжающих в японскую столицу.
Visit Japan
19 апреля 2019 в 15:07
Расстояние между двумя токийскими аэропортами Нарита и Ханеду составляет примерно 80 километров. Преодолевать этот путь через центр города на машинах и автобусах – то еще удовольствие, а электрички и метро, при всем их относительном удобстве, – это, как ни крути, пересадки. Поэтому в 1990-х была построена приморская трасса Ванган, которая дала возможность оперативно добраться из одного столичного аэропорта в другой.

Вскоре эту магистраль облюбовали стритрейсеры, устраивавшие на ней нелегальные скоростные гонки члены. Через некоторое время эту трассу переименовали в Bayshore Route.

В 2002 году началось строительство дублирующей автодороги, которая также пролегала через Токийский залив и, как и Bayshore Route, располагали системой мостов и тоннелей. Техническим украшением новой трассы стал мост «Токийские ворота», открытый в 2012 году. Из-за своеобразного силуэта мост прозвали «Динозавр».

Четырёхполосный Tokyo Gate Bridge длиной более 2,6 км и высотой 87,8 м предназначен не только для автомобилистов. На нем есть пешеходные дорожки и обзорная площадка, с которой открывается вид на токийский порт, телебашню Sky Tree, а в ясную погоду даже и на гору Фудзи.

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