В Москве открылся туристический центр Тайваня
В 2018 году российский турпоток в Тайвань вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом и составил 10,4 тысячи человек. Тем не менее, как отмечает Ассоциация туроператоров, в общем въездном потоке на остров доля россиян остается микроскопической – 0,0009%, что в Тайване очень хотят исправить.
В сентябре 2018 года между Россией и Тайванем действует тестовый безвизовый режим. По словам Эрика Лина, с мая 2019 года из России на остров начнут выполняться прямые рейсы: Москва – Тайбэй (авиакомпания Royal Flight) и Владивосток – Тайбэй (S7 Airlines). При этом, по информации АТОР, туроператоры пока не собираются формировать туры на базе рейсов Royal Flight. Относительно туров на основе рейсов S7 Airlines информация поступит позже. Эрик Лин уверяет, что тайваньская сторона заинтересована в сотрудничестве с туроператорами.
Тайвань – остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая. Тайвань контролируется частично признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, для властей которой Тайвань входит в одноименную административную единицу КНР.
По словам представителей туристического офиса, Тайвань – очень «концентрированный» остров, где даже за один день можно увидеть множество ярких мест и найти себе занятие по душе.
Лучшее время для пляжного отдыха – октябрь: температура воды колеблется в районе +25, местные жители уже почти не купаются, а цены идут на спад. Одно из главных пляжных направлений острова, регион Кентинг, также славится изумительными коралловыми рифами. А в часе езды от Тайбэя, на пляже Фулон, можно поохотиться на черный жемчуг.
На острове прекрасно развиты активные виды отдыха – от дайвинга и серфинга до сплавов по реками и трекинга в горных ущельях. Кстати, на территории Тайваня находится Юйшань, высочайшая вершина Восточной Азии.
Ключевые компоненты культурной программы: национальный императорский музей, включающий в себя антиквариат четырех династий из китайского императорского музея, храм Конфуция, Старая улица Луганга, форт Анпинг, храм Луншань – один из самых древних храмов Тайбэя.