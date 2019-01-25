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  • Путь к Башне Моаи: 59 секунд адреналина
    Фото: GoPro/YouTube
  • Путь к Башне Моаи: 59 секунд адреналина
    Фото: GoPro/YouTube
  • Путь к Башне Моаи: 59 секунд адреналина
    Фото: GoPro/YouTube
Приключения

Путь к Башне Моаи: 59 секунд адреналина

Одна из природных достопримечательностей Тасмании — 30-метровая скала «Башня Моаи» — излюбленное место экстремалов.
Анастасия Баринова
25 января 2019 в 09:34
17972
«Башня Моаи» (Moai Tower) находится на тасманийском полуострове Тасман, в 20 км от города Порт-Артур. Узкий утес, возвышающийся на 30 метров, дает отличные возможности для скалолазания. На него можно взобраться минимум тремя разными маршрутами различной степени сложности.

 В 2016 году американский скалолаз Райан Робинсон (Ryan Robinson) поставил перед собою другую задачу: перекинув к вершине «Башни» канат, он прошелся по нему босиком.

Посмотрите на полет в вингсьюте над Панамой.

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