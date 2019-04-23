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Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил: видео
«Мне очень повезло, что я выжил».
Анастасия Баринова
23 апреля 2019 в 15:26
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От удара шлем (а с ним и закрепленная на нем камера) оказались в стороне, и на видеозаписи можно видеть лежащего на земле раненого мужчину. К счастью, он выжил, и даже полученные травмы оказались не так тяжелы, как можно было ожидать: у него сломаны запястье, колено и челюсть, а также выбито несколько зубов. Сейчас проверяется возможность повреждения позвонков, но первые прогнозы – благоприятные.
Комментируя видео, все соглашаются, что Эдриану крупно повезло. Еще одним «счастливым фактором» оказалось то, что пункт первой помощи располагался неподалеку, и спасательный вертолет прибыл за считанные минуты. Гонщик опубликовал видео, находясь в больнице. Назвав происшествие «глупой ошибкой, которая могла стоить ему жизни», он предупреждает всех экстремалов быть осторожнее. Однако о желании покончить с мотогонками он не упоминает.
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